La sequía mata 1,3 millones de árboles en la Región de Murcia y desata la alerta contra las plagas

Es sobrecogedor el panorama que se observa en el Puerto de la Cadena, a ambos lados de la autovía. Casi un tercio de la ... masa forestal de este enclave ha sido aniquilada por la sequía severa de los dos últimos años. Son más de 75.000 árboles muertos e irrecuperables, formando manchas de tonos lóbregos y amarronados que desdibujan la siempre admirada alfombra verde de la sierra de Carrascoy. La sequía ya ha matado 1.298.000 árboles en el conjunto de las masas forestales de la Región, aproximadamente el 10% del total. Son 29.578 hectáreas afectadas, y la cifra aún puede aumentar, según la Consejería de Medio Ambiente. El control de las plagas será una prioridad a partir de septiembre para evitar que los escarabajos perforadores ataquen a los árboles debilitados por la sequía. La Consejería ha desplegado una estrategia a tres años vista para sanear y proteger la masa forestal.

Manuel Páez Blázquez, jefe de Servicio de Planificación, de Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural, apunta que el «panorama es duro» en el Puerto de la Cadena, y aclara que las manchas de pinos muertos no se debe a las plagas, sino al último periodo de sequía que se alargó hasta la pasada primavera. Precisa que hasta el momento tan solo el 2% de la masa forestal afectada se debe a la acción del coleóptero 'Tomicus destruens', más conocido como el barrenillo, que empieza atacando los brotes de los pinos.

Daños por sequía en masas forestales Zonas homogéneas de decaimiento Superficie forestal total 511.294 ha Superficie afectada 29.578 ha Daños registrados hasta la fecha: 29.578 ha y 1.298.000 pies afectados Alto. 56% de la superficie Medio. 31% de la superficie Bajo. 14% de la superficie 14 13 11 12 4 10 9 3 8 2 7 1 6 5 Franja Costera Águilas y Mazarrón ZONA 1 ZONA2 Campo de Cartagena Sierra del Valle y Carrascoy ZONA 3 Murcia-Tramo bajo del Segura ZONA 4 Valle del Guadalentín ZONA 5 Sierra de la Almenara ZONA 6 Sierra de la Torrecilla ZONA 7 Lorca-Puentes-Llano de las Cabras ZONA 8 Lorca-Pedanías Altas- Caravaca ZONA 9 Espuña-Lavia-Burete-Cambrón ZONA 10 Moratalla ZONA 11 Mula-Cehegín-Salmerón ZONA 12 Abanilla-Tramo alto del Segura ZONA 13 Altiplano ZONA 14 Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente Daños por sequía en masas forestales Zonas homogéneas de decaimiento Superficie forestal total 511.294 ha Superficie afectada 29.578 ha Daños registrados hasta la fecha: 29.578 ha y 1.298.000 pies afectados Alto. 56% de la superficie Medio. 31% de la superficie Bajo. 14% de la superficie 14 13 11 12 4 10 9 3 8 2 7 1 6 5 Franja Costera Águilas y Mazarrón ZONA 1 ZONA2 Campo de Cartagena Sierra del Valle y Carrascoy ZONA 3 Murcia-Tramo bajo del Segura ZONA 4 Valle del Guadalentín ZONA 5 Sierra de la Almenara ZONA 6 Sierra de la Torrecilla ZONA 7 Lorca-Puentes-Llano de las Cabras ZONA 8 Lorca-Pedanías Altas- Caravaca ZONA 9 Espuña-Lavia-Burete-Cambrón ZONA 10 Moratalla ZONA 11 Mula-Cehegín-Salmerón ZONA 12 Abanilla-Tramo alto del Segura ZONA 13 Altiplano ZONA 14 Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente Daños por sequía en masas forestales Superficie forestal total 511.294 ha Zonas homogéneas de decaimiento Daños registrados hasta la fecha: 29.578 ha y 1.298.000 pies afectados Superficie afectada ZONA 14 Alto. 56% de la superficie 29.578 ha Altiplano Medio. 31% de la superficie Bajo. 14% de la superficie ZONA 13 Abanilla-Tramo alto del Segura Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa del Medio Natural, de la Consejería de Medio Ambiente ZONA 11 ZONA 12 Mula-Cehegín -Salmerón Moratalla ZONA 4 Murcia-Tramo bajo del Segura ZONA 9 Lorca-Pedanías Altas- Caravaca ZONA 3 Sierra del Valle y Carrascoy ZONA 8 ZONA 10 Lorca-Puentes a Llano de las Cabras ZONA 5 Espuña-Lavia -Burete -Cambrón Valle del Guadalentín ZONA2 Campo de Cartagena ZONA 7 Sierra de la Torrecilla ZONA 6 Sierra de la Almenara ZONA 1 Franja Costera Águilas y Mazarrón Superficie forestal

«Esperábamos algo dramático»

Explica que, afortunadamente el pasado invierno se produjo un ataque combinado de sequía y plaga, lo cual habría multiplicado los daños. «Esperábamos un escenario dramático si se concatenaba el decaimiento de los pinos con un verdadero ataque del tomicus, pero eso no se ha producido este invierno porque no ha encontrado ramillos jugosos de los que alimentarse. Era una de nuestras grandes preocupaciones, pero no ha sido así».

Los técnicos de la Consejería llevan un especial cuidado desde octubre, y sobre todo en febrero y marzo, para intentar controlar cualquier foco. «Lo hemos conseguido», apostilla Páez, «ya que de lo contrario habría sido catastrófico que detrás de la sequía tuviéramos un ataque de perforadores. En este momento, los perforadores no están atacando a los árboles, por lo que no tenemos ningún problema de plagas», enfatiza. Durante estos meses, el barrenillo estará alimentándose de los ramillos terminales de las copas de los pinos, que se han renovado con las lluvias de primavera, y si ataca lo hará después del verano.

El Servicio de Defensa del Medio Natural tiene activadas todas sus estaciones de seguimiento forestal, y también ha puesto las trampas necesarias, para tratar de cuantificar el ataque de la población de tomicus –si será masivo o en zonas puntuales– cuando llegue octubre, añade Manuel Páez. Será entonces cuando los perforadores puedan causar los mayores daños a los árboles. Querrán bajar a las cortezas, harán las perforaciones para poner larvas. Cuando hacen los túneles interrumpen el flujo de la savia y el árbol muere.

El daño más notable se debe a la sequía, que ha destruido 1,3 millones de ejemplares , que son irrecuperables, según el inventario de enero. Se están reanimando pinos decaídos pero no muertos, pero la cifra final de bajas aumentará, advierte Páez, cuando se finalice el nuevo inventario. En lo que respecta a la sierra de Carrascoy, hasta ahora están afectadas 1.728 hectáreas dentro de la parte catalogada como monte público, el 27% del total, lo cual se traduce en 75.000 pies muertos e irrecuperables, de momento.

Los montes más expuestos

Los daños van en aumento. A finales del año pasado se registraron casi un millón de árboles dañados por la sequía y las plagas, en un área total de más de 23.000 hectáreas en más de 800 manchas forestales. Ahora son más de 29.500 hectáreas, localizadas en el paraje natural de Coto Cuadros, entre Santomera y Murcia; y los parques regionales de El Valle y Carrascoy y de Sierra Espuña. Manuel Páez destaca la «alineación del Valle del Guadalentín», donde el efecto de la sequía ha sido más duro para las masas forestales. Es decir, una franja que arranca desde Lorca y Totana, y sigue por Alhama, Murcia, Santomera, Fortuna y Abanilla. «Esa alineación de las laderas que dan hacia el Valle del Guadalentín ha sufrido un ataque muy duro», recalca.

Páez subraya los impactos de episodios anteriores, en especial el de los años 2004 a 2006, en los que hubo una gran pérdida de masa y de densidad forestal.

«No hay que repoblar»

Para afrontar el desastre actual, la Consejería de Medio Ambiente tiene una estrategia a tres años vista, con unas líneas de actuación en las que juegan un papel destacado siete estaciones permanentes de control, con los ojos puestos en el próximo otoño. Hay un seguimiento de las poblaciones de perforadores adultos y su evolución en cada monte. A partir de septiembre, las brigadas forestales actuarán contra los focos de plagas que se detecten. «Los árboles que están muertos no vamos a preocuparnos en quitarlos, ya que tenemos que darle prioridad a que no haya ataques en los árboles debilitados que están vivos», puntualiza el jefe de servicio de Áreas Protegidas de la Consejería.

Añade que la planificación operativa para los próximos tres años incluye las 'cortas de policía', unas talas necesarias para que la masa deje de tener esa dura imagen con los árboles secos. Dicha estrategia cuenta también con recuperaciones de terreno forestal de manera natural, por lo que no será necesario repoblar. El suelo dispone de un banco natural de semillas. «Mucha gente nos pregunta, pero no es necesario repoblar, y menos ahora. Habrá sitios donde a causa de la sequía hayan quedado mejores densidades para nuestros pinos, con capacidad de ser más resilientes», subraya Páez.