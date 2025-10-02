Septiembre deja 629 parados más y corta una racha de seis meses con descenso en el número de desempleados La Seguridad Social pierde casi cinco mil afiliados en la Comunidad en el noveno mes del año

Varias personas esperan su turno en una oficina del SEF en Murcia, en una imagen de archivo.

La Región de Murcia registró en septiembre un aumento de 629 parados, lo que supone una aumento del 0,85% con respecto a agosto, según los datos publicados este jueves por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De esta forma se corta la racha positiva de seis meses con descenso del número de desempleados coincidiendo con el final del verano. A nivel nacional se ha producido un descenso en el número de parados del 0,2%, lo que supone una bajada de 4.846 desempleados.

En total, la Comunidad cuenta al cerrar septiembre con 74.832 ciudadanos en búsqueda de empleo. Además, la variación interanual es de -5,26%, es decir 4.153 parados menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, el dato mensual es peor que el de septiembre de 2024, en el que el paro bajó en 467 personas.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre la mayoría de veces en la Región de Murcia (19 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2023.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 168 menos (-2.94%); Industria, 84 menos (-1.16%), mientras que se incrementó en Servicios, 567 más (+1.14%); Sin empleo anterior, 221 más (+2.81%); Agricultura, 93 más (+2.55%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (50.304), Sin empleo anterior (8.072), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.735), Construcción (5.547), Industria (7.174).

En cuanto a sexos, de los 74.832 desempleados registrados en septiembre, 46.311 fueron mujeres, 515 más (+1,1%) y 28.521, hombres, lo que supone un aumento de 114 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,4%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 932 parados más que a cierre del pasado mes (+13,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 303 desempleados (-0,45%).

Andalucía (+7.116), Galicia (+3.394) y Asturias (+1.219) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña Canarias y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 5.293, 4.842 y un 2.739, respectivamente.

Casi 5 mil afiliados menos a la Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social en la Región de Murcia cayó en septiembre en 4.991 personas con respecto a agosto, lo que supone un descenso del 0,74%, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el cuarto mes consecutivo con descenso en la afiliación. En septiembre del año pasado también hubo una caída en los números de la Seguridad Social, pero algo inferior a la de ahora con 3.935 afiliados menos. A nivel nacional la Seguridad Social sumó 31.462 afiliados, con un crecimiento del 0,15%.

En términos medios, la afiliación creció en la Región de Murcia en 20.791 personas en los últimos doce meses, una subida del 3,21% con respecto a septiembre de 2024. Un dato por encima de la media nacional, que se ha quedado en un 2,36%. El número total de afiliados en la Comunidad se sitúa en 668.208 personas.

Del total de personas afiliadas en la Región, 561.717 pertenecen al régimen general, 105.327 al régimen de autónomos y 1.164 a trabajadores del mar.

Contratación

En septiembre se registraron 57.102 contratos en la Región de Murcia, un 22,5% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 34.173 fueron contratos indefinidos, cifra un 27,2% superior a la de septiembre del año anterior y 22.929, contratos temporales (un 16% más).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 40,15% fue temporal (frente a un 50,41% del mes anterior) y un 59,85%, indefinidos (el mes precedente fue un 49,59%).