La Región de Murcia pierde 11.370 afiliados a la Seguridad Social en agosto El desempleo continúa cayendo, aunque discretamente, al registrarse 117 parados menos que en julio

Dos ciudadanos entran en la oficina del Sef en La Innovadora, en Barriomar, en una imagen de archivo.

Isabel Manzano Martes, 2 de septiembre 2025, 09:28 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

Agosto hizo caer el paro ligeramente en la Región de Murcia, sin embargo el número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de vacaciones por excelencia cayó considerablemente: 11.370 afiliaciones menos, esto es un 1,6% menos de las registradas en julio. En cuanto a la variación interanual, la cifra creció un 3,3% con respecto al mismo mes de 2024, ya que en comparación con esa fecha, el pasado mes hubo 21.847 afiliados más.

Del total de afiliados en la Región en agosto, 567.155 pertenecían al régimen general; 104.831, al régimen de autónomos; 1.213, a trabajadores del mar y ninguno a minería y carbón.En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 77.451 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 8.841, y el general, con 480.864.

El número de desempleados el pasado mes fue de 74.203, la cifra más baja de parados en un mes de agosto desde 2008. Supone una ligera caída de 117 personas con respecto a julio (-0,1%) y de 5.249 parados en comparación con el mes de agosto de 2024, lo que se traduce en un descenso del paro del 6,6% en un año.

Con esta caída de los parados se acumulan cinco meses consecutivos de caídas en el número de desempleados en la Comunidad.

Por sectores, el paro bajó personas sin empleo anterior, 458 menos (-5,5%); agricultura, 74 menos (-1,9%), mientras que se incrementó en construcción, 159 más (+2,8%); industria, 147 más (+2,0%); servicios, 109 más (+0,2%)

En cifras absolutas, los sectores con más parados son servicios (49.737) y aquellos sin empleo anterior (7.851), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (3.642), construcción (5.715) e industria (7.258).

En cuanto a sexos, de los 74.203 desempleados registrados en agosto, 45.796 fueron mujeres, 952 menos (-2%), y 28.407, hombres, lo que supone un aumento de 324 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,2%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años se redujo, al registrarse 206 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más cayó en 422 desempleados (-0,62%).

En cuanto a las cifras de paro extranjero, en la Región de Murcia el Ministerio de Trabajo y Economía Social contabilizó 9.052 parados, de los que 1.812 son de la Unión Europea, mientras que 7.240 provienen de un país extracomunitario. Con respecto al mes anterior supone una caída del 2,2% (209 desempleados menos), mientras que la caída en comparación con agosto de 2024 es del 4,8% (465 parados menos).

Finalmente, las cifras de contratación alcanzaron los 33.837 contratos en la Comunidad, lo que supone un incremento del 2% con respecto a agosto de 2024.. De ellos, 16.779 fueron contratos indefinidos, esto es un 3% más que el año anterior, y 17.058, contratos temporales (+1%).Del número de contratos registrados en agosto, el 50,4% fue temporal y un 49,59%, indefinidos.