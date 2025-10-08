La Semana de la Ciencia y la Tecnología sumará más de 500 actividades en Murcia Se supera el centenar de expositores en el espacio, por el que se espera que pasen más de 20.000 visitantes

Presentación de la XXII edición de la Semana de la Ciencia, que se celebrará entre el 24 y 26 de octubre.

La XXII de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (Secyt) sumará más actividades que nunca. En la edición de este 2025 se romperá el techo del centenar de expositores y el medio millar de actividades. Así lo desveló este miércoles el consejero de Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, que a su vez preside el patronato de la Fundación Séneca, organizadora del evento.

El Jardín Botánico del Malecón de Murcia acogerá entre los días 24 y 26 de este mes más de un centenar de expositores, un 15% más que el pasado año, en un espacio de más de 14.000 metros cuadrados, por el que se espera que pasen más de 20.000 visitantes no solo de la Región, sino también de las comunidades vecinas. «Esta va a ser la edición más amplia de las celebradas, con el objetivo inamovible e irrenunciable de acercar la ciencia al público, estimular la cultura del conocimiento, la investigación y el saber científico», resaltó Vázquez.

Las actividades de la Secyt incluyen talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, demostraciones científicas, experimentos en directo, espectáculos de teatro, monólogos, debates o conferencias, por las que pasarán más de 600 científicos, tecnólogos, divulgadores y educadores pertenecientes a 62 instituciones.

«No olvidamos la labor de promoción que realizamos tanto para incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas como para canalizar las vocaciones en las denominadas materias STEM (científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas)», indicó Juan María Vázquez.

Además de los clásicos 'estands', la Secyt también suma talleres infantiles y cuentacuentos, planetario, un gran escenario para actuaciones en vivo y la STEMoteka, un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo en la que los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades y aprender sobre tecnología.

El consejero destacó que «además de los últimos avances tecnológicos de inteligencia artificial, biotecnología, salud, medioambiente y oceanografía, vamos a demostrar el liderazgo de la Región en I+D+i, demostrando cómo la ciencia y la tecnología abordan desafíos locales y globales». También destacó la «expansión» del evento, tras sumar varios puntos de Cartagena llega a la Biblioteca Regional de Murcia, que creará un rincón de lectura con más de un centenar de títulos.

Protagonismo para el medio marino y la tortuga boba

Este año, la Consejería presenta un espacio propio a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática con actividades dedicadas al cuidado del medio marino y a acercar al público de forma práctica y divertida a la realidad de las tortugas bobas y sus retos ambientales. Así, en 'Veterinario por un día', los participantes se convertirán en un equipo de rescate para salvar a una tortuga atrapada en redes, aprendiendo cómo actuar ante un varamiento.

Por otra parte, la 'escape room' Misión Territorio Tortuga propone descubrir cómo el cambio climático afecta a la tortuga boba y la importancia de la Región como nueva zona de nidificación. En varios talleres se explorará su proceso reproductivo y se podrá descubrir los tesoros y las amenazas que se ocultan bajo la arena, reflexionando sobre la contaminación marina y la necesidad de proteger especies clave como la 'Posidonia oceanica'.

Además, alumnos voluntarios del Bachillerato Internacional del IES Juan de la Cierva y Codorniú de Totana, formados por la Fundación Séneca, serán los encargados de atender y orientar al público.

