Segunda camada de una hembra de lince ibérico liberada en la Región de Murcia Las cámaras del proyecto europeo captan tres cachorros de la hembre 'Tahúlla' en la localidad almeriense de Vélez-Rubio

LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 19:26 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

Gran noticia para el programa europeo Life LynxConnect, al que se unió la Región de Murcia para sumarse a la conservación del lince ibérico. Las cámaras de fototrampeo han captado en el municipio almeriense de Vélez-Rubio a la hembra 'Tahúlla', que fue liberada en mayor en las Tierras Alta de Lorca, junto a tres cachorros nacidos tras su emparejamiento con un lince de Andalucía soltado expresamente para ello.

Se trata de la segunda camada registrada de una hembra liberada en la Región de Murcia desde el inicio de las reintroducciones, un éxito que «no es fruto del azar», según subrayaron fuentes del Gobierno regional. El macho con el que se ha emparejado es 'Queo', un ejemplar procedente de Doñana y liberado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2024 precisamente con el objetivo de favorecer su unión con esta hembra murciana. Su encuentro y posterior reproducción en el entorno de Vélez-Rubio constituyen «un ejemplo concreto del impacto positivo que pueden tener las decisiones técnicas bien coordinadas entre territorios, y reafirman la eficacia de los corredores ecológicos planificados en el marco del programa Life LynxConnect», destaca el Ejecutivo autonómico.

La noticia se conoce apenas unos meses después de que, a finales de mayo, se confirmara el nacimiento de los tres primeros cachorros de lince ibérico en la Región, crías de la hembra 'Urtsu', liberada en las Tierras Altas de Lorca en 2024. Ambos hitos ponen de manifiesto que los trabajos realizados en la Región de Murcia están dando resultados positivos y que la especie encuentra en este territorio las condiciones idóneas para reproducirse en libertad.

«Un triunfo de la conservación»

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que «cada nacimiento supone un triunfo de la conservación, pero que sea una hembra murciana la que protagonice esta segunda camada nos llena de satisfacción, porque demuestra que la Región de Murcia es parte activa y decisiva en la recuperación de una especie emblemática que estuvo al borde de la extinción».

Además, subrayó que «el hecho de que 'Tahúlla' haya tenido a sus crías en Almería demuestra que los corredores ecológicos entre comunidades funcionan, y que los linces comienzan a expandirse de manera natural, objetivo inicial del proyecto».

El Gobierno regional recuerda que actualmente se está trabajando en los planes de la nacra (Pinna nobilis), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), la tortuga mora (Testudo graeca) y el propio lince ibérico. El consejero señaló que «nuestra responsabilidad es proteger las especies más amenazadas, garantizando la conservación de la biodiversidad como legado para las próximas generaciones. Estos planes son herramientas de acción que marcan la hoja de ruta para la protección efectiva de la fauna más vulnerable».

Temas

Lince ibérico