Oficinas del Sef en Murcia en una imagen de archivo. Javier Carrión/ AGM

El SEF forma a 21.400 personas en la Región de Murcia para mejorar su capacitación

Las enseñanzas impartidas se adaptan a las necesidades del sistema productivo de la Comunidad

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:35

Casi 21.400 ciudadanos han participado en alguno de los 1.838 cursos que el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha puesto en marcha desde enero en la Región de Murcia.

Las acciones formativas se desarrollaron en 40 municipios y estuvieron dirigidas tanto a personas desempleadas, para las que se pusieron a disposición 1.299 cursos, como a trabajadores ocupados, a los que se dedicaron 539 cursos. En total, se impartieron 333.699 horas de formación, distribuidas en 24 familias profesionales.

Las áreas con mayor número de acciones fueron administración y gestión, con un total de 300 cursos; servicios socioculturales y a la comunidad, que sumaron 245; formación complementaria, con 195 formaciones; comercio y marketing, que llegaron a 182; y los cursos de informática y comunicaciones, que ascendieron a 175.

La oferta abarca 24 familias profesionales, con el foco puesto en gestión, informática y comercio

En cuanto a las modalidades, 1.415 cursos se impartieron de manera presencial, mientras que 423 se desarrollaron en formato telemático, lo que permitió ampliar la accesibilidad a personas con diferentes necesidades y circunstancias.

La directora general del SEF, Pilar Valero, manifestó que estos cursos «responden a las demandas reales del mercado laboral y a las necesidades de las empresas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los parados y reforzar las competencias de los trabajadores en activo».

En este sentido, la programación de los cursos estuvo alineada con las necesidades de los distintos sectores productivos. Así, los alumnos pudieron realizar cursos de operaciones de grabación y tratamiento de datos; seguridad informática; gestión ambiental; ecoturismo; financiación de empresas y desarrollo de aplicaciones con tecnología web, entre otros.

Para aquellas personas interesadas en mejorar su formación, ya sea con el objetivo de acceder a un empleo o de actualizar sus herramientas profesionales, el SEF pone a disposición en su página web el apartado 'Busco Formación', donde se puede consultar la oferta completa de cursos disponibles. Esta herramienta permite filtrar la búsqueda por modalidad, familia profesional o municipio en el que se imparte la formación, facilitando así el acceso a la opción que mejor se adapte a cada perfil.

