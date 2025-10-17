La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta fotovoltaica de Algibicos, en Baños y Mendigo. Javier Carrión / AGM

El sector de las renovables carga contra Vox por sus intentos de torpedear a la fotovoltaica

Una enmienda del partido de Abascal a la ley de Simplificación desata el enfado de la asociación de empresarios integrada en la patronal del metal

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:41

Comenta

Los empresarios dedicados a la producción de energía renovable en la Región de Murcia han estallado contra la política de Vox de rechazar el desarrollo ... en la Comunidad de plantas solares. La Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia (Aremur), integrada en la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), ha mostrado su enfado ante los «ataques injustificados» de ese partido, basados en «argumentos falsos», contra las instalaciones fotovoltaicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año
  2. 2 La Junta de Gobierno autorizará hoy el encargo del anteproyecto para la prolongación del tranvía de Murcia
  3. 3 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  4. 4

    La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales
  5. 5 Una mítica pizzería de Molina de Segura reabre renovada tras un largo parón: «Conservamos el sabor de siempre»
  6. 6 Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj
  7. 7

    Los alcaldes del Mar Menor exigen al Estado que asuma los costes de la dana y del corte de agua
  8. 8 Más de 4.300 plantas de marihuana: cae en la pedanía murciana de La Ñora un «conflictivo» clan criminal
  9. 9 Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier
  10. 10

    Colegios de Lorca con alta presencia de familias inmigrantes piden la figura del mediador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El sector de las renovables carga contra Vox por sus intentos de torpedear a la fotovoltaica

El sector de las renovables carga contra Vox por sus intentos de torpedear a la fotovoltaica