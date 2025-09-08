Satse reclama medidas tajantes ante el aumento de «intrusismo» que afecta a los fisioterapeutas

EFQ Murcia Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:47 Compartir

El Sindicato de Enfermería, Satse, ha reclamado que todas las administraciones garanticen y defiendan las competencias y funciones de los fisioterapeutas frente al aumento de los casos de «intrusismo laboral».

Satse aprovecha, un año más, la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia para poner el foco en la situación de un colectivo profesional que, además de la escasez de oportunidades de trabajo en la sanidad pública, se enfrenta a distintos problemas, como la proliferación desde hace unos años de «pseudoprofesionales» que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas.

El Sindicato demanda a las administraciones autonómicas y locales que refuercen y mejoren las actuaciones de control y sanción pertinentes y que sean especialmente cuidadosos y vigilantes en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros o instalaciones que ofrecen servicios de fisioterapia.

Satse demanda una apuesta decidida por parte de las administraciones por la fisioterapia

Satse subraya que solo los más de 71.000 fisioterapeutas colegiados en nuestro país, unos 2.500 en la Región, pueden realizar determinadas actuaciones, técnicas y tratamientos en favor de la salud de las personas, ya que, en caso de que los hagan unas «manos equivocadas», las consecuencias pueden ser muy perjudiciales.

Desde el Sindicato apuntan también que la actividad física programada con fines terapéuticos para tratar determinadas patologías sea realizada por fisioterapeutas. Al respecto, la organización sindical incide en que, en el caso de que cualquier persona necesite ejercicio físico para mejorar su condición patológica, el fisioterapeuta es el profesional capacitado y adecuado para indicar, programar y poner en práctica el programa de ejercicio terapéutico necesario.

Más profesionales y mayor autonomía

Otra reivindicación permanente de Satse es la de ampliar las plantillas de fisioterapeutas en los hospitales y centros de salud de la sanidad pública. El Sindicato recalca que una de las consecuencias del grave déficit existente es que las personas tengan que esperar semanas e, incluso, meses, para ser atendidas.

Los largos tiempos de espera tienen una constatada repercusión negativa en la salud de las personas afectadas, porque puede suponer el empeoramiento o «cronificación» de su estado, explica el Sindicato, que añade que «los costes en salud no son los únicos que se producen».

En este sentido, Satse afirma que la falta de fisioterapeutas en la sanidad pública obliga a las personas a tener que ir a centros privados y afrontar elevados gastos y supone para el profesional disponer de agendas masificadas.

«Necesitamos una apuesta decidida por la fisioterapia por parte de nuestros responsables públicos, porque los fisioterapeutas son absolutamente imprescindibles», resalta Satse, que aboga también por una «mayor independencia y autonomía de actuación» en las labores que realizan estos profesionales.

