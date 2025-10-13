La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Ayto.

El plazo de propuestas para los Presupuestos Participativos en San Pedro del Pinatar concluye el próximo día 26

LA VERDAD

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:37

Comenta

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar pone en marcha, por noveno año consecutivo, una nueva edición de los Presupuestos Participativos, una iniciativa que permite a vecinos, asociaciones, comerciantes, empresarios y visitantes del municipio proponer actuaciones que se incluirán en el Presupuesto municipal del ejercicio 2026.

Esta herramienta de participación ciudadana refuerza la colaboración entre la ciudadanía y el Consistorio, fomentando la transparencia, la corresponsabilidad en la gestión pública y una mayor implicación vecinal en la toma de decisiones sobre el futuro del municipio.

Exactamente, destina 100.000 euros del Presupuesto municipal a proyectos propuestos directamente por la ciudadanía. Con ello se pretende aumentar la capacidad de decisión vecinal y favorecer la presentación de propuestas de inversión que mejoren el día a día de la localidad.

El plazo para presentar propuestas estará abierto del 13 al 26 de octubre de 2025. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años, sin necesidad de estar empadronadas en el municipio. Las propuestas deberán ser de competencia municipal, sin depender de otras administraciones, tratándose de nuevas inversiones.

