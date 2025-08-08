El Pleno de San Pedro del Pinatar liquida las cuentas de 2024 con un superávit de casi dos millones de euros

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar aprobó este viernes la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2024, que se cierra con un superávit de 1.893.282,92 euros, consolidando así la estabilidad financiera de la institución y permitiendo seguir realizando inversiones y ampliando servicios sin comprometer el equilibrio económico.

Estos datos se expusieron en el Pleno ordinario de agosto, donde se dio cuenta del estado financiero del Consistorio. Así, el resultado presupuestario positivo se suma a otros indicadores que confirman la óptima situación de las cuentas municipales como son un remanente de tesorería de más de 2,6 millones de euros y un nivel de deuda del 46,4% (muy por debajo del límite legal del 110%).

El concejal de Hacienda, Pedro Vivancos, destaca que este superávit «es fruto de una gestión prudente, eficaz y comprometida con la eficiencia del gasto público, que ha permitido mantener e incluso aumentar la inversión pública, al tiempo que se continúa reduciendo la deuda pública, que tras la legislatura 2007-2011 alcanzó su máximo con casi 40 millones».

La liquidación presupuestaria cumple así todas las reglas fiscales -estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto-, «reflejando la solvencia técnica y política del equipo de gobierno».

