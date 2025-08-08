La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Ayto.

El Pleno de San Pedro del Pinatar liquida las cuentas de 2024 con un superávit de casi dos millones de euros

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:38

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar aprobó este viernes la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2024, que se cierra con un superávit de 1.893.282,92 euros, consolidando así la estabilidad financiera de la institución y permitiendo seguir realizando inversiones y ampliando servicios sin comprometer el equilibrio económico.

Estos datos se expusieron en el Pleno ordinario de agosto, donde se dio cuenta del estado financiero del Consistorio. Así, el resultado presupuestario positivo se suma a otros indicadores que confirman la óptima situación de las cuentas municipales como son un remanente de tesorería de más de 2,6 millones de euros y un nivel de deuda del 46,4% (muy por debajo del límite legal del 110%).

El concejal de Hacienda, Pedro Vivancos, destaca que este superávit «es fruto de una gestión prudente, eficaz y comprometida con la eficiencia del gasto público, que ha permitido mantener e incluso aumentar la inversión pública, al tiempo que se continúa reduciendo la deuda pública, que tras la legislatura 2007-2011 alcanzó su máximo con casi 40 millones».

La liquidación presupuestaria cumple así todas las reglas fiscales -estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto-, «reflejando la solvencia técnica y política del equipo de gobierno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  3. 3 Los murcianos despiden a Brigitte, la querida quiosquera de Gran Vía, fallecida en junio
  4. 4

    Empresarios jumillanos ofrecen sus instalaciones a la comunidad musulmana para realizar sus rezos
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena y La Manga del Mar Menor
  7. 7 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  8. 8 Así sería Murcia si conservara sus edificios históricos, según la IA: «La ciudad que podríamos haber tenido»
  9. 9 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  10. 10 Dónde comer en La Azohía, Isla Plana, Puerto de Mazarrón y Bolnuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Pleno de San Pedro del Pinatar liquida las cuentas de 2024 con un superávit de casi dos millones de euros

El Pleno de San Pedro del Pinatar liquida las cuentas de 2024 con un superávit de casi dos millones de euros