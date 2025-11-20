Pintadas para exigir que se retiren los nombres de calles franquistas de San Pedro del Pinatar La organización juvenil republicana y feminista Rebeldía Región de Murcia protagoniza una acción reivindicativa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador español

LA VERDAD Murcia Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

Con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, militantes de Rebeldía Región de Murcia realizaron una acción simbólica en San Pedro del Pinatar para denunciar que el municipio marmenorense «mantiene calles dedicadas a golpistas y figuras del franquismo, incumpliendo la ley desde hace años».

En este sentido, desde la organización juvenil republicana y feminista, destacaron que «mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado, Rebeldía Región de Murcia decidió actuar y señalar públicamente estas calles». A lo que añadieron que «cincuenta años después, aún hay pueblos que homenajean a quienes destruyeron la democracia. Si las instituciones no hacen su trabajo, lo haremos nosotras».

Durante la acción reivindicativa, las militantes marcaron con pintura roja varias placas franquistas para visibilizar lo que definen como «un problema que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar evita afrontar». Asimismo, afirmaron que «lo que ocurre aquí no es una excepción, ya que hay demasiados municipios de la Región que siguen ignorando estos vestigios». En este sentido, incidieron en que «la memoria democrática es respeto y sentido común. No vamos a mirar hacia otro lado mientras se blanquea el franquismo.»

«Exigimos retirar los nombres de las calles franquistas y cumplir la ley, dejar de usar excusas políticas o administrativas y abrir un proceso participativo para renombrar dichas vías». «Hoy lo hemos señalado nosotras. Lo que las instituciones no cumplen, lo seguiremos señalando en las calles«, incidieron al respecto.