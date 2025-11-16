La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Avenida del Taibilla. Ayto.

Las obras de la Avenida del Taibilla de San Pedro del Pinatar permiten mejorar la accesibilidad y seguridad vial

LA VERDAD

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:18

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad y la seguridad vial en la Avenida del Taibilla, una actuación impulsada por la concejalía de Urbanismo que ha permitido renovar por completo el tramo comprendido entre la calle Río Tajo y la Avenida de los Antolinos.

Los trabajos, con una inversión cercana a los 200.000 euros, han consistido en la ampliación de aceras, la reubicación del alumbrado público y mobiliario urbano, el rebaje de medianas y la mejora del firme y la señalización, creando un entorno más accesible, cómodo y seguro tanto para peatones como para conductores en una zona residencial y con situada entre dos centros educativos.

Además se ha respetado el arbolado de esta concurrida vía y se ha mejorado la rotonda de acceso a dicha avenida, un punto de alta densidad de tráfico, con nuevo asfaltado y señalización.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, visitó la semana pasada la zona junto al concejal de Urbanismo, Valentín Henarejos, el alcalde pedáneo de Los Antolinos, Miguel Ángel Martínez, y representantes de la dirección técnica y la empresa adjudicataria de la obra.

El primer edil pinatarense destacó que esta actuación «responde al compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad y la mejora del espacio público, avanzando hacia un municipio más ordenado, amable y sostenible».

Asimismo, Pedro Javier Sánchez señaló que este modelo se va a desarrollar en todos los barrios y pedanías del municipio de manera progresiva, en el marco del plan de actuaciones municipal para eliminar barreras arquitectónicas y garantizar el derecho a la movilidad de todos los vecinos, especialmente mayores y personas con movilidad reducida.

