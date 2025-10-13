Cuatro detenidos por enviar marihuana a Bélgica y Canadá desde San Pedro del Pinatar y Orihuela Los implicados realizaban envíos de paquetes con droga mediante el uso de diferentes empresas de transporte y han sido intervenidos hasta 106 kilos

Cuatro personas detenidas y desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de marihuana y hachís, que estaría utilizando el envío sistemático de paquetes a través de empresas de transporte para trasladar las sustancias estupefacientes, perfectamente envasadas al vacío, desde la Región de Murcia hasta países como Bélgica y Canadá.

La investigación iniciada por los agentes durante el pasado mes de julio, permitió obtener una serie de indicios de que los integrantes de este grupo criminal se desplazaban de forma habitual a diferentes empresas de envío de paquetería y realizaban envíos que contenían sustancias estupefacientes a ciudades fuera del territorio nacional, todo ello de forma sistemática y adoptando ciertas medidas de seguridad durante sus desplazamientos para detectar la posible presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El grupo criminal se desmanteló tras el operativo policial desarrollado durante el pasado mes septiembre, donde participaron diversas unidades de la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local de San Pedro del Pinatar, y que condujo al registro de dos viviendas situadas en San Pedro del Pinatar y Orihuela. Los agentes intervinieron sustancias estupefacientes que arrojaron un peso total de 81 kilos de cogollos de marihuana y casi 25 kilos de hachís, en paquetes perfectamente envasados al vacío y con sistemas para evitar su detección.

Finalmente fueron detenidos cuatro hombres, imputándoles los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, siendo puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial y no descartándose que puedan tener lugar nuevas detenciones en relación con estos hechos.