Un 'Silicon Valley' de la defensa: El potencial empresarial y tecnológico de la Región de Murcia

Visibilidad. El sector regional de la defensa y la seguridad se da a conocer por elmundo. En la imagen, el estand en laúltima feria Feindef, de Madrid.

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

Lejos de la imagen tradicional de una región agrícola y turística, Murcia emerge como un polo de innovación en el sector de la defensa, la seguridad y la reconstrucción. Impulsada por un ecosistema de centros tecnológicos, universidades y empresas, la Región coloca su banderín en el mapa nacional de tecnologías de uso dual, aquellas que tienen aplicación tanto militar como civil. Un semillero joven de 'startups' tecnológicas desarrollan desde drones de vigilancia hasta microchips y la aplicación de la inteligencia artificial. Jóvenes investigadores de la Región de Murcia están cimentando su futuro en la alta tecnología.

Un punto de inflexión ha sido la puesta en marcha del Programa Caetra, una estrategia pionera en España para impulsar las tecnologías duales, según ha explicado del consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que coordina la iniciativa. Este programa busca convertir a la Región «en un referente nacional a partir de la experiencia de nuestros proveedores tecnológicos contrastada, por ejemplo, con la exitosa construcción del submarino S-80 en Cartagena y de la histórica vinculación de la Región con las Fuerzas Armadas», aseguró Marín. Las ayudas incentivan la innovación abierta y la contratación de servicios de apoyo para que las empresas regionales puedan convertirse en proveedores en estos ámbitos.

OTROS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA REGIÓN Grafeno y nuevos materiales el desarrollo de materiales avanzados con propiedades excepcionales, como el grafeno, es crucial para la fabricación de equipos de protección, componentes más ligeros y resistentes, y sistemas de blindaje para vehículos y estructuras.

Realidad virtual y robótica la aplicación de la realidad virtual para la simulación de entrenamientos militares o de emergencia, así como el desarrollo de robots para tareas de desminado, desactivación de explosivos o logística en entornos hostiles, está en la agenda de varios centros de investigación de la zona.

Inteligencia Artificial (IA) la IA se utiliza para el análisis masivo de datos de inteligencia, la detección de amenazas en tiempo real, la optimización de rutas logísticas y la automatización de sistemas de defensa.

Del aire al ciberespacio: especialidades de vanguardia

La especialización tecnológica de la Región de Murcia en el sector de la defensa abarca múltiples frentes. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica. En el Parque Científico de Murcia se está desarrollando el primer centro en España especializado en ciberdefensa y tecnologías del espacio cognitivo, según anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

Este centro actuará como incubadora de startups, fomentará la colaboración con centros de investigación y universidades, y desarrollará proyectos de I+D en un ámbito que el presidente calificó como el «sexto campo de batalla» en una guerra, donde la manipulación de la información y las operaciones psicológicas buscan debilitar a un país desde dentro.

A ello se suma la futura creación de otro centro especializado en ciberseguridad y personalización de microchips, con una inversión pública cercana a los 20 millones de euros por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Este espacio, clave para reforzar la autonomía tecnológica de España, combinará investigación avanzada y producción de semiconductores personalizados, esenciales para mejorar la protección de datos en sectores como la defensa, las telecomunicaciones o la automoción.

En el ámbito aeronáutico, la tradición de la Academia General del Aire de San Javier ha creado un ecosistema propicio para el desarrollo de la tecnología de drones y sistemas aéreos no tripulados. Diversas empresas de la Región están desarrollando tecnologías de evaluación de terrenos a partir de satélites y drones, aplicables tanto en situaciones de catástrofe como en la agricultura inteligente. Esta tecnología, junto con la de sensores y la gestión hídrica, fue mostrada a una delegación de alcaldes ucranianos para colaborar en la reconstrucción del país.

El motor del conocimiento: centros y universidades

La Región de Murcia cuenta con una red de centros de conocimiento que actúan como motor de esta transformación. El Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) es un actor clave en el sector, enfocado en mejorar la competitividad de las empresas del sector marítimo-naval a través de la innovación y la transformación digital. Sus proyectos de I+D+i y sus laboratorios especializados son un pilar para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables a la defensa naval.

Las universidades de la región también desempeñan un papel fundamental. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con su fuerte vínculo con el sector industrial, y la Universidad de Murcia (UMU), con larga experiencia en diversas áreas de investigación, colaboran en proyectos de transferencia de tecnología. La Universidad Católica de Murcia (UCAM), por su parte, ha firmado convenios con el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INISEG) para impartir posgrados en materias de seguridad e inteligencia, ciberseguridad y criminología. Además, el Centro Universitario de la Defensa (CUD), adscrito a la UPCT y ubicado en la Academia General del Aire de San Javier, se dedica a la formación de los futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio y es un polo de investigación en temas de defensa y aeronáutica.

Reconstrucción: de Lorca a Ucrania

El potencial de la Región de Murcia no se limita a la defensa y la seguridad. La experiencia acumulada tras la reconstrucción de Lorca después de los terremotos de 2011 ha dotado a las empresas murcianas de un conocimiento valioso en materia de reconstrucción y resiliencia. En una visita a la Región, alcaldes ucranianos han podido conocer las soluciones tecnológicas de 25 empresas regionales en campos como la depuración de agua portátil, la fabricación de hormigón, generadores de electricidad y la evaluación de terrenos con drones. Esta experiencia se presenta como una ventaja competitiva en un mercado global en crecimiento.

Con el impulso de investigadores y emprendedores, la Región de Murcia está dejando de ser un actor secundario para convertirse en un centro neurálgico del sector de la defensa, la seguridad y la reconstrucción en España. La combinación de una estrategia política, un tejido empresarial innovador y una sólida red de centros tecnológicos y universidades, sienta las bases para un futuro especializado en un sector que recibirá una amplia demanda, dada la evidencia del cariz geopolítico internacional y los conflictos armados abiertos.