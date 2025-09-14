San Javier inicia las obras del Museo Aeronaútico con aviones expuestos junto al Mar Menor

Un icono local. El paisaje de La Ribera cambiará con el nuevo edificio, recreado en estas imágenes digitales.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Tres aviones retirados del Ejército del Aire se alinearán en la orilla del Mar Menor como parte del futuro Museo de la Cultura Aeronáutica, un espacio cultural que aspira a convertirse en aliciente turístico y homenaje permanente a la aviación militar española. Los visitantes que lleguen a Santiago de la Ribera podrán conocer el espíritu aviador y la historia de la escuela de pilotos en este centro proyectado junto a la Academia General del Aire.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de San Javier, ocupará 5.000 metros cuadrados cedidos por el Ministerio de Defensa y cuenta con una inversión de 2.326.000 euros. Las obras ya han comenzado en los terrenos donde confluye la AGA con la laguna salada. Dentro de 16 meses, se podrá visitar este moderno edificio, donde se podrán vivir experiencias inmersivas con dispositivos de Realidad Virtual y otros recursos dinámicos, según adelanta el alcalde, José Miguel Luengo.

Diseño con vocación de vuelo

El arquitecto Salvador Griñán ha concebido el edificio como una figura de origami, con alas desplegadas sobre una fachada acristalada. El recinto incluirá zonas ajardinadas, una cafetería con terraza, salas de exposiciones y plataformas para exhibir tres aeronaves descatalogadas, que podrán ser visitadas por el público. La antigua garita de vigilancia se conservará como elemento patrimonial.

«Será un revulsivo para el turismo de Santiago de la Ribera», afirma el alcalde, José Miguel Luengo

El edificio tendrá 655 metros cuadrados construidos, de los cuales 47 metros cuadrados se destinarán a exposiciones y actividades culturales, y 135 metros cuadrados a la zona de restauración. La Oficina de Turismo se trasladará al nuevo complejo, que contará con 2.150 metros cuadrados de espacios libres y 1.560 para viales y aparcamientos frente al mar.

Un mirador al mar y al cielo

El extremo sur de la costa de Santiago de la Ribera, en la calle Coronel López Peña, será reconfigurado con un paso elevado que facilitará el acceso al museo. «Queremos que este espacio se convierta en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, y que refuerce la identidad aeronáutica de San Javier», explica el alcalde.

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de San Javier y el Ministerio de Defensa establece que el Ejército del Aire podrá utilizar el centro para actividades formativas, divulgativas y docentes. La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) supervisará los contenidos y el personal militar participará en conferencias, exposiciones y jornadas relacionadas con la historia de la aviación. Además, se abrirá un punto de venta de productos de 'merchandising' vinculados a la Patrulla Águila, que este año celebró su 40º aniversario con el festival 'Aire 25' en San Javier, y a la nueva Formación Mirlo, su sucesora como unidad acrobática militar.

Museo con vocación internacional

La Patrulla Águila, creada en 1985, ha sido una de las escuadras acrobáticas más reconocidas de Europa. representó a España en festivales internacionales y ha sido imagen del Ejército del Aire en eventos como el Día de las Fuerzas Armadas y el desfile del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El museo aspira a consolidar ese legado en un espacio abierto al público, con acceso directo desde la playa y vinculación directa con la AGA.