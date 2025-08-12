Quejas vecinales en torno a un salón de apuestas de San Javier por peleas y supuesto tráfico de drogas La Policía Local identifica y sanciona a un hombre en las inmediaciones del local, en Santiago de la Ribera, que admitió que estaba allí «para hacer su negocio de droga»

La Policía Local de San Javier identificó y sancionó a un hombre por tenencia de drogas, tras recibir el pasado 9 de agosto una denuncia de una trabajadora de un establecimiento de apuestas y hostelería, por la ocultación de droga en las inmediaciones del local.

Según explicó, había observado a través de las cámaras de videovigilancia a un individuo alto, vestido de oscuro y con gafas, esconder lo que parecía ser droga en el césped junto a la fachada. Además, indicó que en las últimas semanas este tipo de actividades ilícitas se habrían repetido en distintos puntos cercanos, como debajo de tapas de alcantarillado, papeleras e incluso en los aseos del establecimiento.

Los agentes que se desplazaron a la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, donde se ubica el local, y vieron en el exterior a un grupo de personas. Una de ellas coincidía con la descripción facilitada por la mujer. El hombre, que era conocido por los policías por intervenciones previas, admitió que se encontraba «para hacer su negocio de droga en la zona» y llegó a señalar el lugar donde supuestamente había ocultado la sustancia.

En el registro, los policías hallaron media bellota de hachís entre el césped y la pared del local. No se encontraron más sustancias ni entre sus pertenencias ni en el interior del establecimiento, pese a que se inspeccionaron los lugares indicados por la denunciante con su autorización. El hombre fue sancionado con una multa por tenencia de drogas, y afirmó que le resultaba «indiferente» y que no abonaría la multa, porque era «insolvente».

Malestar de los residentes

Este episodio se suma a un creciente malestar vecinal por las actividades y altercados que, según denuncian, se producen en torno a ese local de apuestas. Residentes de la zona, que han presentado varias denuncias por las molestias del local, afirman que las molestias son constantes, con peleas en la cella, suciedad acumulada en la acera, vasos y botellas, y gritos de madrugada.

La noche anterior a la intervención por drogas, la Policía había tenido que mediar en una riña entre dos mujeres frente al mismo local. En ese caso, la disputa se inició supuestamente por un intento de robo de un collar y acabó con agresiones e insultos a los agentes.