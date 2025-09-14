El Parque de las Misiones despega en La Ribera: 24.000 metros cuadrados de sello aeronaútico

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Ha sido hasta ahora un solar vacío y con maleza, pero pronto habrá vegetación, zonas de juego y espacios que contarán historias de vuelo. El futuro Parque de las Misiones de la Aviación transformará dos parcelas en desuso del casco urbano de Santiago de la Ribera en un espacio verde de 24.000 metros cuadrados, tematizado con las distintas misiones que desarrolla el Ejército del Aire y del Espacio. El proyecto forma parte del Plan de Acción Integrada (PAI) Alzando el vuelo, con el que el Ayuntamiento de San Javier opta a la nueva convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, presentó el proyecto como «mucho más que un plan de infraestructuras», enmarcado en el lema identitario 'San Javier, Ciudad del Aire', que reivindica la histórica vinculación del municipio con la aviación militar. El PAI contempla una inversión total de 15 millones de euros hasta 2029, el máximo previsto para municipios de entre 25.000 y 70.000 habitantes, con una financiación europea del 60 % y una aportación municipal del 40 % restante.

El Ayuntamiento concurre a la convocatoria «con el convencimiento de que somos capaces de ejecutar un plan de estas características por la solvencia que nos da haber ejecutado el 99 % de la EDUSI», un programa anterior que supuso 6,2 millones de euros en inversiones locales.

Ubicación y diseño del parque

El Parque de las Misiones se ubicará junto a la calle Luis Federico Garay, a cuatro manzanas del paseo marítimo. Las dos parcelas que lo conforman estarán unidas por una pasarela peatonal, creando un corredor verde en una zona que actualmente carece de espacios de este tipo. El diseño incluirá áreas de vegetación autóctona, zonas de juego infantil, espacios de esparcimiento y áreas temáticas que explicarán las diferentes misiones de la aviación: salvamento, combate, extinción de incendios, vigilancia y transporte, entre otras.

El parque no será un espacio verde convencional. Su diseño incorporará elementos interpretativos y paneles informativos que acercarán al visitante al trabajo del Ejército del Aire y del Espacio. Cada zona temática estará dedicada a una misión concreta, con recursos gráficos y maquetas que permitirán comprender su función y relevancia.

Además, el proyecto se ha concebido con criterios de sostenibilidad, incorporando Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para gestionar el agua de lluvia, reducir el riesgo de inundaciones y favorecer la recarga de acuíferos. La elección de especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo minimizará el consumo de agua y facilitará el mantenimiento.

Conexión con otros proyectos

El Parque de las Misiones se integra en una estrategia más amplia de revitalización urbana y promoción turística vinculada a la identidad aeronáutica de San Javier. Dentro del mismo PAI Alzando el vuelo se incluye el futuro Centro Cultural Aeronáutico, que se ubicará en un solar cedido por el Ejército del Aire junto al inicio del paseo marítimo. La proximidad de ambos proyectos permitirá crear un eje temático que conecte el casco urbano con el frente marítimo, lo que pretende reforzar la imagen de Santiago de la Ribera como destino turístico y cultural.

Impacto social y económico

El Ayuntamiento prevé que el parque se convierta en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, fomentando la actividad física, el ocio familiar y la educación ambiental. La tematización aeronáutica añadirá un valor diferencial que puede atraer a aficionados a la aviación y visitantes interesados en la historia militar.

En términos económicos, la creación de este espacio verde y su integración en una red de equipamientos culturales y turísticos podría dinamizar el comercio local y la hostelería, especialmente en temporada baja, contribuyendo a desestacionalizar la oferta turística.

Calendario y financiación

Si el proyecto obtiene la financiación solicitada al FEDER, las obras podrían licitarse en 2026, con un plazo de ejecución estimado de 12 a 18 meses. El presupuesto del parque se enmarca en los 15 millones de euros del PAI, que incluye otras actuaciones de mejora urbana y equipamientos.

El convenio con el Ministerio de Defensa para el uso de la temática y la colaboración en contenidos educativos será clave para garantizar la coherencia del proyecto con la imagen institucional del Ejército del Aire y del Espacio.