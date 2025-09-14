Un ojo de la AGA en el espacio: un satélite para detectar amenazas

Más allá del cielo. En primer plano, elsatélite que la AGAenviará al espacio paraobtener datos y vigilar la basura espacial.

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA), crucial para la formación de los futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio, expande sus horizontes más allá de la atmósfera terrestre. La base aérea ha puesto en marcha un ambicioso proyecto: el desarrollo y lanzamiento de su propio satélite para el año 2026. Este satélite no solo enviará datos de observación de la Tierra, sino que también estará enfocado en una preocupación creciente en el ámbito de la defensa: la detección de amenazas y la masiva acumulación de basura espacial.

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIBERESPACIO - Historia espacial.

- Meteorología espacial.

- Arquitectura de misiones.

- Lanzadores.

- Misiones especiales.

- Comunicaciones en el espacio.

- Capacidades del Ejército del Aire.

- Basura espacial.

- Mecánica orbital

La AGA ha obtenido un espacio para su satélite con el apoyo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El desarrollo del proyecto corre a cargo del capitán David Alarcón, quien imparte la asignatura de Operaciones Espaciales, y del doctor José Luis Roca, profesor del Centro Universitario de la Defensa.

Hasta ahora, las misiones espaciales del Ejército del Aire y del Espacio se habían centrado en las telecomunicaciones y la observación terrestre, pero la proliferación de objetos en órbita plantea nuevos desafíos. El capitán Alarcón señala la gravedad del problema, ya que «hay entre 30.000 y 35.000 partículas en el espacio detectables, pero cientos de millones que no se detectan, viajan a más de 7 kilómetros por segundo y son capaces de derribar una nave».

«Es fundamental para la defensa nacional despertar el interés de los alumnos de la AGA por el espacio», afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles

La necesidad de vigilancia es cada vez más evidente. El coronel González destacó que las potencias mundiales se benefician de la falta de regulación en el espacio, y la actividad de compañías como la de Elon Musk, que están «poniendo una constelación de satélites y saturando esa órbita baja», agrava la situación. Un estudio reciente de la Agencia Espacial Europea (ESA), publicado en el informe 'Space Environment Report 2023', estima que existen más de un millón de objetos con un tamaño superior a un centímetro orbitando la Tierra.

Un laboratorio de ideas para el futuro

Conscientes de esta amenaza, la AGA ha creado un 'think tank' para idear soluciones que permitan la detección de «partículas menores de 10 centímetros, que son las que hacen daño», según el doctor Roca. El coronel Asenjo, que dirigió el Mando del Espacio antes de su actual puesto, insiste en que la prioridad es «tener capacidad de detección para localizar los objetos y evitar colisiones». Con esta visión, la asignatura de Operaciones Espaciales se ha incorporado al plan de estudios, una formación que la princesa Leonor también cursará en este curso.

El proyecto de la AGA sitúa a España en la vanguardia de la defensa espacial, un ámbito cada vez más estratégico para la seguridad nacional y global.