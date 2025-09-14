Los nuevos frentes del Ejército del Aire: del cielo al espacio

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

La Aviación militar española que se encuentra este año la Princesa de Asturias poco tiene que ver con la que conoció su padre, hace 38 años, y menos aún la que vivió su abuelo casi 70 años atrás. La formación como oficial y piloto de la heredera se produce en un momento histórico, cuando el Ejército del Aire ha dejado de mirar solo al cielo. Desde 2022, su denominación oficial incluye el término 'Espacio', reflejo de una transformación operativa que abarca desde la vigilancia orbital hasta el uso de inteligencia artificial en misiones reales. El Ejército que vive Doña Leonor no es el mismo que han dirigido su padre y su abuelo.

La extensión del nombre –Ejército del Aire y del Espacio– no fue un gesto simbólico. Supuso la incorporación de nuevas capacidades estratégicas, como la vigilancia de satélites, la defensa frente a amenazas cibernéticas y la interoperabilidad con sistemas aliados. Según datos del Ministerio de Defensa, el Ejército acumula más de 998.000 horas de vuelo desde su creación, pero ahora también opera en entornos virtuales y orbitales.

UNA FUERZA AÉREA DEL SIGLO XXI Horas de vuelo acumuladas más de 998.000.

Drones operativos 4 Predator B (MQ-9 Reaper).

Centro de formación Academia General del Aire y del Espacio, San Javier.

Nuevas capacidades vigilancia orbital, ciberdefensa, guerra electrónica, IA, interoperabilidad OTAN.

Drones, IA y guerra digital

Uno de los hitos recientes ha sido el debut del dron Predator B en una misión real de vigilancia marítima para la OTAN. El MQ-9 Reaper, operado desde la base de Talavera la Real, participó en julio en la operación 'Sea Guardian', cubriendo el Mediterráneo occidental con sensores de alta precisión y transmisión en tiempo real. España dispone de cuatro unidades de este sistema, que ya se ha desplegado en ejercicios internacionales como el Real Thaw 24 en Portugal3.

Además, el Ejército del Aire y del Espacio ha incorporado tecnologías de guerra electrónica, sistemas de ciberdefensa y herramientas de inteligencia artificial para el análisis de imágenes y la gestión táctica. Estas capacidades se integran en el Centro de Inteligencia y Targeting Aeroespacial (Cintaer), que explota los datos obtenidos por los drones y otras plataformas.

Misiones internacionales y OTAN

La participación en misiones internacionales sigue siendo uno de los pilares del Ejército del Aire y del Espacio. En agosto, un A400M del Ala 31 despegó de Zaragoza rumbo al Báltico para apoyar la misión de Policía Aérea de la OTAN. Estas operaciones requieren una coordinación constante con aliados europeos y norteamericanos, y han impulsado la inversión en sistemas de comunicación seguros y plataformas interoperables.

San Javier, más que una escuela

La Base Aérea de San Javier, donde se encuentra la AGA, no es solo un centro de formación. Es también un nodo estratégico en el sistema de la defensa nacional. En febrero, el Ministerio de Defensa declaró de interés general el proyecto de hidrógeno verde que se desarrollará en sus instalaciones, por su impacto directo en la seguridad energética y operativa. Además, San Javier ha sido sede de eventos como el festival Aire25, que reunió a más de 500.000 personas y sirvió de despedida oficial al C-101, el avión que formó a generaciones de pilotos, incluido el Rey Felipe VI.

Doña Leonor, entre la tradición y la tecnología

Los medios tecnológicos de la nueva era no librarán a la Princesa de Asturias de la instrucción militar ni de la disciplina del cuartel. «Será una más entre los aviadores que formamos aquí», afirmó el coronel director Luis Felipe González Asenjo durante una reciente visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles. El jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, teniente general Francisco Braco, ha subrayado que «la incorporación de la Princesa refuerza el vínculo entre la Corona y las Fuerzas Armadas, en un momento de transformación profunda».