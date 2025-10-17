La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Guardia Civil accediento a la nave, donde se encontraba la plantación.
La Guardia Civil accediento a la nave, donde se encontraba la plantación. LV

Localizan cerca de 2.000 plantas de marihuana en una nave de San Javier

La operación, desplegada en el polígono de Los Urreas, se salda, por ahora, con un detenido, pero continúa abierta

Alicia Negre

Alicia Negre

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Nuevo golpe de la Guardia Civil contra el cultivo de marihuana a gran escala. La Benemérita localizó este jueves alrededor de 2.000 plantas de cannabis en una nave del polígono industrial de Los Urreas, en San Javier, según confirmaron fuentes del cuerpo. La operación, que aún continúa abierta, se salda, por el momento, con un detenido, que afronta un presunto delito contra la salud pública.

El desembarco de un nutrido grupo de agentes del Instituto Armado pilló este jueves por sorpresa a los habituales del polígono sanjaviereño. Los guardias civiles, a bordo de numerosos coches patrulla y pertrechados con arietes, derribaron una puerta de la nave industrial y descubrieron un cultivo de interior (indoor) de marihuana de gran envergadura. El invernadero clandestino, explicaron fuentes cercanas al caso, contaba una sofisticada infraestructura, que también fue decomisada por los investigadores de la Guardia Civil.

