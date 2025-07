La Laguna Sound promete el mejor cartel 'indie' pop en San Javier este fin de semana

EFQ San Javier Domingo, 6 de julio 2025, 23:39 Compartir

San Javier suma este fin de semana un nuevo reclamo a su oferta de ocio con la celebración del festival indie pop La Laguna Sound, que cuenta con un destacado cartel integrado por artistas y bandas reconocidas a nivel nacional e internacional. El evento se celebrará viernes 11 y sábado 12 de julio en el recinto ferial del municipio, donde actuarán Nil Moliner, Miss Caffeina y Pignoise como platos fuertes.

Durante las dos jornadas, los asistentes también podrán disfrutar de los conciertos de Malmö 040, Marlena, Veintiuno, Claim, Carmesí, Don Flúor, Me & Reptiles y Sea Or Sea, además de los ganadores de 'La Laguna Talent', ideado para premiar el talento novel y más artistas invitados.

Se trata de un festival «fresco, alegre y que quiere hacer disfrutar a la gente», prometió Tomás Navarro, de la empresa organizadora Fun & Bro Events, en la presentación oficial del festival que tuvo lugar la pasada semana en la Sala de Catas de Estrella de Levante, en Murcia, una de las empresas patrocinadoras. En el acto también participaron el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y la concejala de Juventud, Isabel Madrid.

La Laguna Sound complementará la oferta musical con dos espacios bien diferenciados: por un lado, una zona gastro compuesta por varios 'foodtrucks' que servirán distintas propuestas gastronómicas, y, por otro lado, un área 'market'. Tras vender con éxito los primeros tramos de abonos, la venta de entradas todavía continúa disponible en las webs wwwlalagunasound.compralaentrada.com y Oferplan.

La organización donará una parte de los beneficios para regenerar el Mar Menor

Uno de los puntos fuertes del festival es su marcado compromiso medioambiental y social. Prueba de ello es, tal y como adelantó Tomás Navarro, el propósito de destinar una aportación económica a proyectos locales para la sostenibilidad del medio natural, que en esta edición se donará el 5% de los beneficios a una asociación encargada de la regeneración del Mar Menor. A esto se suma la invitación gratuita a todos los usuarios y monitores de la Asociación para la Integración del Discapacitado del Mar Menor, Aidemar, para que disfruten del espectáculo.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, destacó en la presentación del festival las bondades del recinto ferial como punto para acoger eventos de gran formato, al tiempo que agradeció la apuesta y la labor de los promotores y organizadores del evento que convertirá durante dos días el municipio en la capital de la música indie pop del verano.