Una conductora resulta herida al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén en San Javier La mujer de 26 años fue trasladada al hospital Los Arcos del Mar Menor con heridas «aparentemente no graves», según el 112

LA VERDAD Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:31 | Actualizado 13:42h.

Una mujer de 26 años fue atendida y trasladada al hospital al salirse de la autopista AP-7 y caer por un terraplén cuando circulaba con su vehículo a la altura de San Javier. El 112 recibió a las 11.46 horas varias llamadas de testigos del accidente que vieron caer el coche y quedar boca abajo junto a la vía de servicio de la referida autopista.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de San Javier y San Pedro del Pinatar, ambulancias con sanitarios del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los sanitarios atendieron a la conductora y única ocupante del turismo accidentado. Una Unidad Móvil de Emergencias del 061 la trasladó al hospital Los Arcos del Mar Menor en San Javier con «heridas aparentemente no graves».