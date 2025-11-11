Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier Los sanitarios encontraron al hombre inconsciente y sangrando por la cabeza en las inmediaciones del almacén Agrodolores, en El Mirador; solo pudieron certificar la muerte del varón

A las 9:50 horas de este lunes, una llamada al Centro de Coordinación y Emergencias 112 de la Región de Murcia alertaba de un suceso que ponía en marcha el dispositivo de emergencias.

Un llamante informaba de que un ciclista se encontraba tendido en el suelo, sangrando por la cabeza e inconsciente.

Los hechos tuvieron lugar en las cercanías del almacén Agrodolores, en El Mirador, en el término municipal de San Javier.

A la zona se desplazó una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Lamentablemente, a la llegada de los sanitarios, estos solo pudieron certificar el fallecimiento del accidentado, un hombre de 60 años.

