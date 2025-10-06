Empiezan a demoler la antigua galería comercial de La Manga del Mar Menor La parcela, ubicada en un punto de alta afluencia turística, quedará preparada para albergar un futuro proyecto comercial y de servicios

Las obras de demolición de la antigua galería comercial de La Manga, situadas junto al hotel Doblemar, arrancaron este lunes tras ser declaradas en estado de ruina. Según informó el Ayuntamiento de San Javier, el objetivo de esta actuaciones es «recuperar este espacio urbano y mejorar la imagen de una de las zonas más transitadas del litoral.»

El alcalde, José Miguel Luengo, recordó que esta intervención se suma a la demolición de la estructura del fallido proyecto del hotel Lagoymar, que permaneció abandonada durante más de cuatro décadas. «Con esta actuación seguimos avanzando en la regeneración de zonas estratégicas de La Manga del Mar Menor y en la mejora del entorno urbano», subrayó.

La parcela, ubicada en un punto de alta afluencia turística, quedará preparada para albergar un futuro proyecto comercial y de servicios adaptado a las necesidades actuales del área y orientado a dinamizar la economía local. Luengo destacó, además, que el Ayuntamiento «mantiene su compromiso con la revitalización de La Manga del Mar Menor, impulsando actuaciones que recuperan espacios degradados y generan nuevas oportunidades de desarrollo».