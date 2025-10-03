Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga

Continúa la 'operación limpieza' de ruinas en La Manga. El año pasado fue el edificio Lagoymar, cuya estructura ensombrecía el hotel de cuatro estrellas ... Doblemar, y poco después le tocó el turno a la galería comercial que se encuentra justo enfrente, al otro lado de la calzada de la Gran Vía. El Ayuntamiento ordenó el derribo de 9 locales en estado de ruina en julio de 2024 y, el próximo 6 de octubre, está previsto que se eliminen los 39 restantes, que equivalen a 1.900 metros cuadrados de obra en mal estado. En las tres actuaciones, ha tenido que ser el Ayuntamiento el que tome la iniciativa, ya que los propietarios se han desentendido de su responsabilidad, no solo de mantenimiento, seguridad y ornato, sino de la obligación del derribo cuando la administración local insta al derribo tras detectar un peligro de derrumbe y problemas de insalubridad. Capítulo aparte es el paisaje de abandono que ha afeado el entorno turístico durante décadas con estos restos urbanísticos.

La desidia, que ha llevado a esta situación las galerías levantadas en los años sesenta, ha provocado ahora una intervención de urgencia, más que de estética. Los locales abandonados estaban cubiertos de pintadas y residuos, justo en uno de los pasos que utilizan los turistas para bajar a la playa del Mediterráneo, con unas vistas poco atrayentes.

«La dificultad del proyecto ha radicado en que hay varios propietarios», explica el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez Torrecillas. El grupo balear Roc Hotels, que compró el hotel Doblemar -el mayor de la Región, con 510 habitaciones- en 2016 y posteriormente encargó su gestión al grupo estadounidense ALG, es el propietario mayoritario de las galerías en ruina, aproximadamente en un 60%. El resto se reparte entre pequeños propietarios del entorno próximo. Tras varios avisos sin respuesta, el Ayuntamiento ha iniciado la ejecución subsidiaria de la demolición con el fin de acelerar la recuperación del espacio. Los dueños se tendrán que enfrentar sin embargo a la factura de 145.000 euros por los trabajos de desmontaje de las galerías y la evacuación de escombros. Se sumará a los 44.000 euros que costó derruir los nueve locales el pasado año.

«Cuando el derribo esté completado, se hará la liquidación del coste total de las obras y se les dará un plazo de pago a los propietarios», explica el edil. Si no reponen el importe total a las arcas municipales, el concejal asegura que «se iniciará la reclamación ejecutiva por la vía de apremio». La demolición dejará en La Manga una parcela despejada de 3.000 metros cuadrados, donde hasta ahora estaban las viejas galerías, antiguamente conectadas por un paso subterráneo con el hotel, aunque el edil asegura que esa conexión se clausuró hace tiempo. El uso de ese solar, entre el hotel y la playa, «solo podrá ser comercial», que es como está calificado en el planeamiento municipal. La pala echará abajo estos esqueletos urbanos, lo que llevará una semana.

En el kilómetro 7

Esta operación se suma a la reciente caída de otro esqueleto urbanístico en el mismo kilómetro, el 7,5: el del viejo edificio Lagoymar, también gemelo del Doblemar e inacabado desde los años setenta. La demolición de aquella torre, un hito que quedó «totalmente abandonado» por fallos en su construcción, supuso para el Ayuntamiento un desembolso estimado de un millón de euros, incluyendo seguridad y evacuación de desechos.

El Consistorio ya negocia con el propietario de la parcela del Lagoymar, el abogado Tomás Maestre, para el reintegro de ese millón. El concejal Martínez indica que, de no abonar los fondos, se procederá a la reclamación ejecutiva. La última herramienta legal pasa por la subasta de la parcela de 22.000 metros cuadrados, calificada para uso hotelero, y si queda desierta, el Ayuntamiento podría adjudicársela para su posterior venta.