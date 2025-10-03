La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grupos de bañistas pasan junto al edificio que será demolido, en la zona norte de La Manga. A. S.

Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga

El Ayuntamiento negocia con Tomás Maestre el cobro del millón de euros por la demolición del complejo Lagoymar, frente al Hotel Doblemar

Alexia Salas

Alexia Salas

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:11

Continúa la 'operación limpieza' de ruinas en La Manga. El año pasado fue el edificio Lagoymar, cuya estructura ensombrecía el hotel de cuatro estrellas ... Doblemar, y poco después le tocó el turno a la galería comercial que se encuentra justo enfrente, al otro lado de la calzada de la Gran Vía. El Ayuntamiento ordenó el derribo de 9 locales en estado de ruina en julio de 2024 y, el próximo 6 de octubre, está previsto que se eliminen los 39 restantes, que equivalen a 1.900 metros cuadrados de obra en mal estado. En las tres actuaciones, ha tenido que ser el Ayuntamiento el que tome la iniciativa, ya que los propietarios se han desentendido de su responsabilidad, no solo de mantenimiento, seguridad y ornato, sino de la obligación del derribo cuando la administración local insta al derribo tras detectar un peligro de derrumbe y problemas de insalubridad. Capítulo aparte es el paisaje de abandono que ha afeado el entorno turístico durante décadas con estos restos urbanísticos.

