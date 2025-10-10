Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët & Chandon y una de whisky Macallan de un supermercado El encargado del establecimiento logró retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes de la Policía Local de San Javier

LA VERDAD Viernes, 10 de octubre 2025, 12:53

Un hombre fue detenido el pasado lunes en La Manga después de protagonizar un altercado en un supermercado de la zona cuando presuntamente trataba de marcharse con varios productos sin pagar, entre ellos seis botellas de champán Moët & Chandon y una de whisky Macallan.

Los hechos ocurrieron poco después del mediodía en un establecimiento situado junto al puerto de Tomás Maestre, en el término municipal de San Javier. Según los testigos, el encargado del local observó por las cámaras de seguridad cómo un cliente introducía varios artículos en una mochila, entre ellos bebidas de alta gama y alimentos en conserva. Al salir por la puerta, el trabajador le pidió que mostrara el contenido del bolso, pero el hombre se negó, iniciándose un breve forcejeo en el que el encargado sufrió daños en sus gafas.

Otros empleados intervinieron para retener al individuo hasta que llegó una patrulla de la Policía Local que se encontraba en las inmediaciones. Los agentes localizaron en la mochila tres frascos de espárragos valorados en más de 60 euros, una lata de cerveza, la botella de whisky y seis de champán, con un valor total que rondaba los 480 euros. El sospechoso, que reconoció haber sustraído los productos, llevaba además una pieza metálica utilizada habitualmente para retirar las alarmas de seguridad de las botellas.

El encargado recordó que esa misma persona ya había sido identificada la semana anterior por un robo similar, valorado en más de 500 euros. El detenido, un hombre con numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza, fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Palos, donde quedó a disposición judicial.