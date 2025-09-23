Desmantelado un activo punto de droga en una vivienda en San Javier Los supuestos clientes, algunos de ellos menores de edad, acudían a comprar distintos tipos de sustancias, desde marihuana y hachís, hasta cocaína

LA VERDAD Martes, 23 de septiembre 2025, 11:44

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, desarrolló la operación 'Vamore', una investigación que se ha saldado con la desarticulación de un activo punto de venta de drogas en una vivienda de San Javier. Durante la operación, los guardias civiles detuvieron a tres personas, miembros del mismo grupo familiar, como presuntas autoras de delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. El registro del inmueble se ha saldado con la incautación de varias dosis de cocaína, hachís y marihuana, los útiles para su dosificación y venta; y 2.600 euros.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil detectó la posible venta de sustancias estupefacientes en una vivienda del municipio de San Javier. Los agentes constataron que el domicilio era frecuentado, a cualquier hora del día y de la noche, por supuestos clientes, algunos de ellos menores de edad. Los investigadores averiguaron que los consumidores acudían a comprar distintos tipos de sustancias, desde marihuana y hachís, hasta cocaína.

Esta actividad había generado alarma social en la zona, debido a que, de forma paralela al establecimiento del punto de venta de droga, habían aumentado los delitos contra el patrimonio, supuestamente cometidos por algunas de las personas que frecuentaban la zona. Durante seis meses, la Guardia Civil llevó a cabo una serie de dispositivos de vigilancia e investigación dirigidos a la obtención de indicios e información sobre las personas que regentaban el inmueble. De esta forma se averiguó que se trataba de un matrimonio y el hermano de uno de ellos. Este grupo adoptaba fuertes medidas de seguridad para evitar su detención, tales como la tenencia de perros, que alertaban de la presencia de quienes pudieran merodear por la zona.

Una vez obtenidos indicios suficientes, el resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial que ordenó la entrada y registro del inmueble. En un amplio despliegue policial, en el que participaron unidades de seguridad ciudadana, de investigación, del servicio cinológico y del equipo de drones, la Guardia Civil llevó cabo el registro del domicilio. En la vivienda se incautaron varias dosis de cocaína, marihuana en cogollos, bellotas y tabletas de hachís y los útiles necesarios para la dosificación y venta de la droga tales como envoltorios, utensilios de corte y una báscula de precisión.

También se incautaron más de 2.600 euros en billetes de distinto valor. Los investigadores averiguaron que el matrimonio que ocupaba la vivienda unifamiliar carecía de ingresos, lo que hacía suponer la ilícita procedencia del dinero. La operación 'Vamore' finalizó con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 38 y los 46 años, como presuntos autores de delito de tráfico de droga.