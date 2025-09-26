El Ayuntamiento de San Javier regalará a los recién nacidos del municipio un cuento inspirado en la localidad

LA VERDAD Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:43 | Actualizado 15:51h. Comenta Compartir

Tobías Alasuelta, una pequeña ardilla nacida en la pinada de San Blas que sueña con volar, se ha convertido en la mascota de los parques del municipio de San Javier. Nacida como personaje del cuento 'El sueño de Tobías Alasuelta', que se presentó ayer en un acto multitudinario en el Parque Almansa, la mascota apareció físicamente para sorpresa de los niños y las familias que asistieron a una nueva cita con 'En tu parque o en el mío'. La presentación tuvo lugar en el transcurso de esta cita mensual con el programa creado hace diez años por la concejalía de Parques y Jardines para la puesta al día y creación de los parques del municipio y su promoción entre las familias. Se trata de «una pequeña obra de arte» ilustrada con acuarelas, inspirado en los valores de San Javier, obra de Elena Maroto y Mar Vilar, que a partir de ahora recibirán todos los niños nacidos en el municipio de San Javier.

El cuento relata la historia de Tobías Alasuelta, una ardilla que nació en la pinada de San Blas un 3 de diciembre y que cada cumpleaños disfrutaba de los fuegos artificiales de las fiestas de San Javier. Mirando al cielo y contra todo pronóstico, siempre soñó con poder volar y construir su propia avioneta a la que llamaría Líder, por su admiración al baile de las águilas, en relación a la Patrulla Águila, de la que tenía un póster en su habitación. El Mar Menor, las encañizadas, los campos y multitud de referencias a lugares y espacios conocidos aparecen en las acuarelas, incluido el cine de verano de Santiago de la Ribera 'Cinerama', donde se proyectaría la película que finalmente hicieron con la vida de Tobías Alasuelta, la nueva mascota, que a partir de ahora animará las nuevas sesiones mensuales de 'En tu parque o en el mío'.

Las autoras, Elena Maroto y Mar Vilar, destacaron el localismo de la historia y las ilustraciones, puesto que se trataba de crear un cuento para San Javier, con un relato que implica aventura y emoción y sobre todo un mensaje de crecimiento y superación personal dirigido al público infantil. «La historia de Tobías Alasuelta recoge la identidad local con la tierra, el mar y el aire y multitud de alusiones locales que nos identifican como la aviación o el jazz, entre otras muchas», señaló el alcalde José Miguel Luengo, que anunció que a partir de ahora todos los niños que nazcan en el municipio lo recibirán como regalo. El cuento incluirá una dedicatoria «a todos los niños nacidos en San Javier» con el deseo de que «la vida les regale caminos amplios y razones para volar», señaló