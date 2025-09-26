La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Portada del libro 'El sueño de Tobías Alasuelta'. Ayto. San Javier

El Ayuntamiento de San Javier regalará a los recién nacidos del municipio un cuento inspirado en la localidad

Tobías Alasuelta, protagonista del relato de Elena Maroto y Mar Vilar, se convierte en la mascota y la imagen de los parques de la localidad

LA VERDAD

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:43

Tobías Alasuelta, una pequeña ardilla nacida en la pinada de San Blas que sueña con volar, se ha convertido en la mascota de los parques del municipio de San Javier. Nacida como personaje del cuento 'El sueño de Tobías Alasuelta', que se presentó ayer en un acto multitudinario en el Parque Almansa, la mascota apareció físicamente para sorpresa de los niños y las familias que asistieron a una nueva cita con 'En tu parque o en el mío'. La presentación tuvo lugar en el transcurso de esta cita mensual con el programa creado hace diez años por la concejalía de Parques y Jardines para la puesta al día y creación de los parques del municipio y su promoción entre las familias. Se trata de «una pequeña obra de arte» ilustrada con acuarelas, inspirado en los valores de San Javier, obra de Elena Maroto y Mar Vilar, que a partir de ahora recibirán todos los niños nacidos en el municipio de San Javier.

El cuento relata la historia de Tobías Alasuelta, una ardilla que nació en la pinada de San Blas un 3 de diciembre y que cada cumpleaños disfrutaba de los fuegos artificiales de las fiestas de San Javier. Mirando al cielo y contra todo pronóstico, siempre soñó con poder volar y construir su propia avioneta a la que llamaría Líder, por su admiración al baile de las águilas, en relación a la Patrulla Águila, de la que tenía un póster en su habitación. El Mar Menor, las encañizadas, los campos y multitud de referencias a lugares y espacios conocidos aparecen en las acuarelas, incluido el cine de verano de Santiago de la Ribera 'Cinerama', donde se proyectaría la película que finalmente hicieron con la vida de Tobías Alasuelta, la nueva mascota, que a partir de ahora animará las nuevas sesiones mensuales de 'En tu parque o en el mío'.

Las autoras, Elena Maroto y Mar Vilar, destacaron el localismo de la historia y las ilustraciones, puesto que se trataba de crear un cuento para San Javier, con un relato que implica aventura y emoción y sobre todo un mensaje de crecimiento y superación personal dirigido al público infantil. «La historia de Tobías Alasuelta recoge la identidad local con la tierra, el mar y el aire y multitud de alusiones locales que nos identifican como la aviación o el jazz, entre otras muchas», señaló el alcalde José Miguel Luengo, que anunció que a partir de ahora todos los niños que nazcan en el municipio lo recibirán como regalo. El cuento incluirá una dedicatoria «a todos los niños nacidos en San Javier» con el deseo de que «la vida les regale caminos amplios y razones para volar», señaló

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  3. 3 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  4. 4

    Los meteorólogos se rebelan contra las críticas de Ortuño a las previsiones de Aemet
  5. 5

    La tala de nueve pinos centenarios en Santiago de la Ribera lleva a los vecinos a denunciar ante la Fiscalía
  6. 6

    Feijóo defiende una inmigración «sin subsidios» y con prioridad para los hispanoamericanos
  7. 7 Estos son los supermercados más baratos de 2025: ahorra en la Región de Murcia más de 1.000 euros anuales
  8. 8 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  9. 9

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 El Consejo Jurídico avala indemnizar con 220.000 euros a la familia de un joven con discapacidad fallecido en La Arrixaca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de San Javier regalará a los recién nacidos del municipio un cuento inspirado en la localidad

El Ayuntamiento de San Javier regalará a los recién nacidos del municipio un cuento inspirado en la localidad