Espectáculo aéreo. Una imagen irrepetible: los siete reactores de la Patrulla Águila dibujando la bandera española en el cielo. AGA
La Princesa en la AGA

El centenario de tres grandes vuelos para recordar

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44

El próximo 6 de octubre, el historiador de la Aeronáutica Marcelino Sempere ofrecerá en el Casino de Murcia una conferencia dedicada a los tres grandes vuelos de 1926, en vísperas del centenario de estas gestas que marcaron la historia de la aviación española.

Sempere repasará tres hazañas que situaron a España en el mapa de la aviación mundial. La primera, el vuelo del Plus Ultra, con el hidroavión Dornier Wal pilotado por Ramón Franco, que el 22 de enero de 1926 despegó de Palos de la Frontera rumbo a Buenos Aires, cruzando por primera vez el Atlántico Sur en una sola etapa y despertando un entusiasmo sin precedentes en Iberoamérica.

La segunda, el vuelo a Filipinas, protagonizado por tres Breguet XIX —Sebastián de Elcano, López de Legazpi y Fernando de Magallanes— pilotados por los capitanes Rafael Martínez Esteve, Joaquín Loriga y Eduardo González Gallarza. Tras superar averías, aterrizajes forzosos y rescates en zonas en conflicto, el 18 de mayo de 1926 llegaron a Manila, completando 17.500 kilómetros en 159 horas de vuelo.

El tercer hito fue el de la patrulla Atlántida, formada por tres hidroaviones Dornier Wal —Valencia, Andalucía y Cataluña— al mando del comandante Rafael Llorente Sola. Partieron de Melilla el 10 de diciembre de 1926 y alcanzaron Fernando Poo el día de Navidad, cumpliendo objetivos científicos, políticos y militares. Su impecable ejecución les valió el prestigioso trofeo Harmon, hasta entonces solo concedido a Charles Lindbergh.

