Caetra busca convertir el antiguo aeródromo en un 'hub' de innovación en defensa

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:43

Caetra era el escudo originario de la Península Ibérica prerromana. Su blindaje redondo y manejable sirvió de protección a íberos, celtíberos, lusitanos, galaicos y cántabros, entre otros pueblos guerreros. En el siglo XXI, dará nombre al nodo de innovación especializado en defensa, seguridad y reconstrucción de la Región de Murcia, con especial interés en la comarca del Mar Menor. El antiguo aeropuerto de San Javier, que cerró sus puertas al tráfico comercial en 2019, se prepara para una nueva vida, lejos de las pistas de despegue y aterrizaje. La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, a través del Instituto de Fomento (Info), ha dado luz verde a un ambicioso proyecto para reconvertir las instalaciones en un vivero de empresas y un centro de investigación, todo ello en el marco del programa regional Caetra.

El proyecto, con un presupuesto inicial de licitación de 732.655 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se centra en la adecuación de los 4.080 metros cuadrados del edificio del Bloque Técnico. El objetivo es crear un 'hub' de tecnologías duales, especialmente enfocado en el desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales para el sector aeroespacial.

Según el Ayuntamiento de San Javier, la antigua terminal acogerá a las primeras empresas del sector en cuanto las instalaciones se encuentran adaptadas a la actividad. El objetivo busca establecer un semillero de compañías dedicadas a la defensa, la seguridad y la reconstrucción. Las instalaciones contarán con seis módulos flexibles para empresas, dos aulas para formación, salas de reuniones, y espacios comunes con sistemas de seguridad y vigilancia.

Además de su función como polo de innovación tecnológica, el antiguo aeropuerto tendrá un componente medioambiental de relevancia. Parte de las instalaciones se destinarán a un Observatorio del Mar Menor, que contará con jardines, balsas de semilibertad para especies en recuperación y áreas para la investigación y divulgación de la riqueza ecológica de la laguna salada.

La dualidad del proyecto, que combina innovación tecnológica con el conocimiento del medio ambiente, pretende devolver el impulso económico a la zona del Mar Menor tras el cierre del aeródromo. Por un lado, se busca aprovechar la histórica vinculación de San Javier con la aviación militar y la presencia de la Academia General del Aire para impulsar una industria de alto valor añadido. Por otro, se atiende la urgente necesidad de preservar y estudiar el ecosistema del Mar Menor.

La antigua terminal, que en su día fue la puerta de entrada para miles de turistas, se prepara para ser ahora la cuna de 'startups' y proyectos de investigación que buscan soluciones a los desafíos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.