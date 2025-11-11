El alcalde de San Javier descarta ir al Supremo y licitará otra vez el servicio de aguas

El Ayuntamiento de San Javier no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que confirmó la anulación del concurso del Servicio ... Público de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, que resolvió el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc). El concurso público pone de nuevo el contador a cero, después de que el Gobierno local haya decidido publicar de nuevo la licitación.

Borrón y cuenta nueva para el polémico contrato del agua, el mayor de los ofertados en el municipio, que el Ayuntamiento adjudicó a Aqualia por 246 millones de euros para los próximos 20 años. La pugna entre los licitadores –se presentaron ocho– volverá a comenzar. Los recursos de dos compañías aspirantes, entre ellas Hidrogea, que presta el servicio desde hace tres décadas, llevaron el concurso a los tribunales hasta su anulación.

El Tacrc consideró que no se dio a conocer a los licitadores que una consultora externa, Ingeagua, ayudó a elaborar el pliego de condiciones y a valorar las ofertas, lo que consideró un principio de transparencia. El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, aseguró ayer a LA VERDAD que «es un defecto formal no sustancial, porque el Pleno y los licitadores lo conocían, ya que había firmado documentos y habían visto informes firmados por la consultora, pero nunca dijeron nada». Según la valoración municipal de la sentencia del TSJ, «era la primera vez que se hacía una interpretación del artículo 326 de la Ley de Contratos del sector Público, que exige una autorización expresa de que se ha recurrido a una asistencia técnica externa». Este reconocimiento tendrá que incluirse en el nuevo concurso público que se licite.

El principal motivo para no recurrir, según el alcalde, es «evitar los largos años de espera, ya que urgen las inversiones en las redes separativas, que son una actuación prioritaria para el Mar Menor». Solo en La Manga, las redes de agua potable pierden agua, debido a la porosidad del deterioro de las tuberías, equivalente a más de 300.000 euros al año.

Luengo señala, además: «Estamos perdiendo dinero cada día, ya que el canon de la prórroga actual con Hidrogea es de 900.000 euros, lo que supone 2,6 millones menos al año de lo que ofrecían en el concurso». En la nueva licitación, el Ayuntamiento publicará los mismos pliegos de condiciones, ya que no han sido recurridos judicialmente.