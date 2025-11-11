La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Miguel Luengo. AYTO.

El alcalde de San Javier descarta ir al Supremo y licitará otra vez el servicio de aguas

Luengo atribuye la anulación del concurso a «un defecto formal no sustancial», pero quiere evitar una espera de años que frene las inversiones

Alexia Salas

Alexia Salas

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:09

El Ayuntamiento de San Javier no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que confirmó la anulación del concurso del Servicio ... Público de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, que resolvió el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc). El concurso público pone de nuevo el contador a cero, después de que el Gobierno local haya decidido publicar de nuevo la licitación.

