La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, durante la presentación del concurso, en julio del año pasado. Ayto.

El TSJ de la Región de Murcia confirma la nulidad del concurso del agua de San Javier

Rechaza el recurso del Ayuntamiento, por lo que se queda en el aire el contrato de abastecimiento y alcantarillado de 246 millones de euros

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:39

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de la Región ha avalado la anulación del concurso del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de ... San Javier y le ha dado la razón al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). En la sentencia a la que ha tenido acceso LA VERDAD, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha desestimado el recurso que presentó el Ayuntamiento contra dicha resolución. Este nuevo capítulo deja en el aire el polémico contrato del agua. El consistorio tiene ahora tres opciones: presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo; iniciar otro concurso público desde cero; o acordar una prórroga del servicio que viene prestando Hidrogea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El TSJ de la Región de Murcia confirma la nulidad del concurso del agua de San Javier

El TSJ de la Región de Murcia confirma la nulidad del concurso del agua de San Javier