El TSJ de la Región de Murcia confirma la nulidad del concurso del agua de San Javier

El Tribunal Superior de Justicia de la Región ha avalado la anulación del concurso del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de ... San Javier y le ha dado la razón al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). En la sentencia a la que ha tenido acceso LA VERDAD, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha desestimado el recurso que presentó el Ayuntamiento contra dicha resolución. Este nuevo capítulo deja en el aire el polémico contrato del agua. El consistorio tiene ahora tres opciones: presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo; iniciar otro concurso público desde cero; o acordar una prórroga del servicio que viene prestando Hidrogea.

El Ayuntamiento de San Javier decidió el año pasado recurrir la resolución del Tribunal Administrativo Central, abriendo un procedimiento que obligó al TSJ a pronunciarse, en una primera fase, sobre las medidas cautelares solicitadas por el equipo de gobierno municipal, para que quedara sin efecto la decisión del TACRC y poder adelantar la firma del contrato, con el fin de avanzar cuanto antes en el capítulo de inversiones previstas en la nueva adjudicación. El TSJ rechazó las cautelares hasta que finalizara el contencioso, como ha ocurrido ahora. La sentencia del TSJ condena al Ayuntamiento al pago de 4.000 euros de costas procesales.

El TACRC decidió, en diciembre de 2023, suspender la adjudicación del procedimiento de adjudicación del contrato del agua a la empresa FCC Aqualia por 246 millones para los próximos 20 años, uno de los contratos de mayor cuantía del municipio de San Javier. El TACRC tomó dicha decisión a raíz de los recursos presentados por dos de las empresas licitantes, entre ellas Hidrogea, que lleva tres décadas prestando este servicio en la localidad.

En su resolución de 2023, el Tribunal Administrativo Central concluyó que no se dio a conocer a los licitadores que una consultora externa, Ingeagua, ayudó a elaborar el pliego de condiciones y a valorar las ofertas, lo que consideró un principio de transparencia. El TACRC consideró que ese defecto «vicia de nulidad la valoración de las proposiciones» y «obliga a la anulación de todo el procedimiento pues ya no cabe subsanación».

Asesores externos y transparencia

En su sentencia, el TSJ indica que no se puede obviar «que los técnicos municipales no tienen potestad para derivar la valoración que se les pide por la Mesa de Contratación a terceras personas. La participación de asesores técnicos o expertos independientes tiene que ser a solicitud de la mesa de contratación y previa autorización del órgano de contratación, sin que puedan ser los técnicos municipales llamados a realizar la valoración, los que decidan que dicha valoración la realicen terceros, como parece pretender el Letrado de la actora».

Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo incide en que «no se puede negar que otro derecho fundamental para garantizar la transparencia del proceso y la igualdad entre los licitadores es que los mismos puedan conocer las razones y motivos que determinan la valoración de sus ofertas, fundamentalmente, de aquellos criterios que están sujetos a un juicio de valor».

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, indicó a LA VERDAD que se reunirá con el secretario, la interventora y el abogado, para valorar si recurren al Tribunal Supremo o si se inicia un nuevo proceso de licitación de inmediato, informa Alexia Salas.

El primer edil también señaló que «volveremos a decidir por unanimidad de técnicos y jurídicos el siguiente paso; esto lo he llevado así desde el principio, y lo mejor es seguir fieles a eso y no ceder a ninguna presión».