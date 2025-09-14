La AGA y San Pedro del Pinatar: una historia de vínculos más allá del Mar Menor

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

La escuela de pilotos militares ha irradiado su influencia a lo largo de toda la comarca del Mar Menor. La cercanía geográfica y la constante interacción han tejido una sólida red de conexiones entre la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, y el municipio de San Pedro del Pinatar. Una relación histórica y cultural que se manifiesta en eventos, colaboraciones y la vida cotidiana de ambas localidades.

La relación entre ambas localidades se remonta a la propia fundación de la AGA en la década de 1940. Un ejemplo de esta conexión histórica es la figura de Rafael Mellado Pérez, funcionario de la AGA durante 48 años y cronista oficial de San Pedro del Pinatar hasta su fallecimiento en 2008. Su libro 'Academia General del Aire. Crónica de 50 años' fue un testimonio de la profunda interrelación entre la institución militar y la vida social del municipio, donde el personal de la base se ha integrado en la comunidad.

Con la llegada del Príncipe Juan Carlos a la AGA, en 1958, Mellado fue asignado como secretario del ahora Rey Emérito, con quien entabló una relación de confianza y amistad. Los militares que llegaban con sus familias a ocupar viviendas de la Ciudad del Aire acudían a los establecimientos pinatarenses a adquirir muebles y electrodomésticos, lo que expandió los efectos económicos de la base militar más allá de sus muros.

El vínculo entre la AGA y San Pedro del Pinatar va más allá de la historia, manifestándose en la actualidad a través de una serie de eventos y colaboraciones. La Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio es un elemento habitual en las celebraciones de San Pedro del Pinatar, como en los actos en honor a la Virgen del Carmen, Patrona de los marineros, con un arraigo especial en esta zona costera.

Además, la Academia ha colaborado en la organización de eventos deportivos, como carreras benéficas, demostrando una cooperación que no se limita a lo institucional, sino que también involucra la vida diaria de los ciudadanos. La proximidad de ambas localidades, que comparten el paisaje del Mar Menor, ha facilitado la integración de los cadetes y el personal militar en la región. El personal de la base y los estudiantes de la AGA participan activamente en las actividades culturales, sociales y recreativas que ofrecen las localidades circundantes, reforzando la sensación de comunidad.