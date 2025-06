La sanidad regional ya es la que más tarda en pagar las facturas a sus proveedores de toda España

La sanidad pública regional es ya la que más tarda en pagar a sus proveedores de toda España. Según la última actualización de la Federación ... Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), el Servicio Murciano de Salud (SMS) acumula un retraso medio de 174 días en el abono de sus facturas. Son dos días más que la Comunidad Valenciana, un territorio que no solo afronta problemas de infrafinanciación similares a los de la Región de Murcia, sino también las consecuencias que para las arcas públicas supuso la DANA del año pasado.

Valencia, eso sí, acumula una deuda mayor, de 334 millones de euros, mientras que el SMS debe a sus proveedores 77 millones. La situación en la Región de Murcia contrasta con la de Cataluña, Andalucía, Asturias o Castilla-La Mancha, donde se paga por debajo de los 40 días.

Como adelantó LA VERDAD la semana pasada, Salud mantiene paralizados los pagos tanto a las empresas proveedoras de material o servicios como a las clínicas y hospitales concertados. «Nos han comunicado que no pueden seguir pagando, que no hay dinero en caja y que solo les llega para abonar las nóminas de sus trabajadores», aseguraron desde la Asociación de Empresas Murcianas Proveedoras del SMS.

Aunque los problemas de liquidez del SMS no son nuevos, la interrupción de los pagos a los centros concertados por la atención a pacientes derivados de la pública era algo que no se producía «desde hacía años», recordaron desde la Unión Murciana de Hospitales (UMHC), la patronal del sector.

Tanto las clínicas concertadas como las empresas proveedoras confían en que el SMS retome el pago de las facturas acumuladas una vez se aprueben los nuevos presupuestos de la Comunidad para 2025 y empiecen, además, a recibirse del Estado las cantidades correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta, que fueron autorizadas este martes por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto.

La Consejería de Hacienda calcula que, desde enero, la Región ha percibido 54 millones menos al mes de lo que correspondía por el sistema de financiación, de forma que, una vez aprobada la actualización, ese dinero deberá llegar en los próximos meses. «Pero no sabemos cuándo. El Real Decreto debe pasar por el Congreso», explican fuentes de Hacienda. El Gobierno regional señala además que los problema de liquidez no solo obedecen a estas actualizaciones aún no transferidas. «A esa situación hay que sumar el hecho de que la ministra Montero tampoco ha habilitado el ExtraFla, un mecanismo extraordinario de financiación para las comunidades infrafinanciadas». En el caso de la Región de Murcia, «las necesidades del ExtraFla ascienden este año a unos 535 millones de euros, dinero que la Comunidad tampoco ha recibido ni sabe si va a recibir».

Todo esto enfría las expectativas de los proveedores y los centros concertados, que habían recibido con alivio el anuncio del desbloqueo de las entregas a cuenta. «Entendemos que una vez se reciba este dinero empezarán a pagar», señalaron desde la Asociación de Empresas Proveedoras del SMS. La Unión Murciana de Hospitales expresó el mismo deseo.

La paralización de los pagos está agravando la morosidad de la sanidad regional. En abril, el SMS pagaba las facturas a los 145 días, de promedio. De acuerdo a los datos de Fenin, en mayo el retraso era ya de 174 días. En un mes, lo adeudado a las empresas de tecnología sanitaria ha pasado de 63 a 77 millones. Es decir, 14 millones más.

Pymes ahogadas

La situación ahoga a muchos proveedores. «Entendemos la situación del SMS, pero somos pequeñas empresas que no tenemos un mercado alternativo a la sanidad pública regional», advertía la semana pasada la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas murcianas del sector.

Aunque los nuevos presupuestos y la llegada de los fondos comprometidos del Estado puedan aliviar la situación, el problema del SMS es estructural. La Región de Murcia lideró en 2023 (último año con datos disponibles) el incremento del gasto sanitario en España. En concreto, la partida creció un 10%, hasta los 3.325 millones de euros. Pero, al mismo tiempo, la Región de Murcia fue la segunda comunidad que menos dinero por habitante destinó en los presupuestos de 2024 a su sistema sanitario.