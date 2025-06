Salvador Gómez Pérez: «Las empresas que no inviertan en tecnologías digitales cerrarán»

Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Salvador Gómez Pérez (Murcia, 1961) lleva más de treinta años en el cada vez más ... relevante sector de las tecnologías de la información y la comunicación en empresas nacionales e internacionales. Ahora es director territorial en la Región de Murcia de la consultora Laberit Sistemas SL. Antes de especializarse en el área de informática para compañías privadas, pasó por la Escuela Naval de Marín, donde se graduó como alférez de navío en la escala de complemento (está en situación de reserva). También sirvió en la sección de guerra electrónica del Estado Mayor de la Armada. Además, ha sido 25 años vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región. Desde marzo, es el presidente del colectivo, que durante dieciséis años lideró el cartagenero Juan Luis Pedreño (actual diputado nacional del PP). Una de sus prioridades es «seguir sirviendo al progreso de la Región».

-Usted ha situado entre sus objetivos «hacer que los ingenieros de Telecomunicación sigan apoyando con su saber hacer el desarrollo económico de la Región y, sobre todo, asumir el reto que supone la adopción de la inteligencia artificial (IA) como tecnología catalizadora e impulsora de una nueva era de conocimiento». ¿Qué le animó a dar el paso de presentarse a decano del Colegio, cómo han sido las primeras semanas en el cargo y qué otros retos se marca?

-Yo tengo una trayectoria como vicedecano de unos 25 años. He participado en las juntas de Francisco Iniesta y de Juan Luis Pedreño. Al no querer Juan Luis continuar, era la evolución natural. Hay una diferencia importante entre vicedecano y decano desde el punto de vista de representación, de responsabilidad y de muchísima mayor presencia institucional y profesional. Somos la demarcación territorial en la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y tenemos a unos 280 profesionales, todo personas que trabajamos en el ámbito de la tecnología, ya sea asociada a la defensa o a la industria, como a las comunicaciones propiamente dichas y la tecnología de atención al cliente o de atención al público en una administración pública. Nuestra función fundamentalmente es apoyar a la sociedad murciana en esa transformación digital tan grande que ha habido, me atrevo a decir, en los últimos quince o veinte años para acá. Tenemos un banquillo muy importante de gente que puede apoyar todos esos procesos de digitalización. Yo quiero profundizar en esa tarea y en el apoyo y la formación interna a nuestro colectivo.

El «incipiente» siglo XXI «La inteligencia artificial y la computación cuántica están enel punto de salida»

«Parecía ciencia ficción»

-¿Qué destacaría del salto tecnológico vivido y cómo imagina las próximas décadas?

-Yo soy ingeniero de telecomunicación, pero he vivido toda la evolución informática desde el punto de vista de la tecnología y del cambio normativo. Ahora vemos perfectamente normal la firma electrónica, hacer trámites no presenciales en la sede electrónica de la Comunidad o de un ayuntamiento, pero hace solo veinte años no se podía hacer. Igual pasa con el desarrollo de la normativa de protección de datos. Cuando yo estudiaba, en el año 1980, nos parecía ciencia ficción la idea de que cada persona pudiera tener un dispositivo telefónico individual y de bolsillo, lo que ahora llamamos móvil. La tecnología móvil ha tenido una evolución brutal, en la que ahora estamos con las redes 5G, y junto al ordenador personal han provocado una revolución económica, social y cultural. Vamos hacia el 6G, móviles con una latencia cercana a cero, en la que el tiempo desde el que se da una orden hasta que la señal llega a su destino es de casi cero segundos. Las redes de altísima velocidad traerán una mejora muy importante en las comunicaciones y las aplicaciones.

-¿Qué veremos y cuándo?

-En pocos años vamos a tener una revolución a nivel informático con la computación cuántica, que supera el sistema binario. Hay una carrera brutal entre las principales potencias tecnológicas, léase China y Estados Unidos, en ser los primeros en conseguir los mejores ordenadores cuánticos, por las capacidades que abrirá a nivel económico y de defensa. La revolución estará en estas infraestructuras, pero sobre todo yo la veo en la inteligencia artificial.

-El apagón general del 28 de abril ha hecho a los ciudadanos, las empresas y a los poderes públicos más conscientes de la importancia del suministro eléctrico y de las telecomunicaciones, que dependen de ese fluido. El hecho de habernos quedado sin luz y sin red móvil ni fija para hacer llamadas, sin acceso a aplicaciones de mensajería y sin internet por fibra óptica durante horas en España en el año 2025, ¿qué reflexión le merece?

-Bueno, lo primero que constata es nuestra dependencia de la tecnología. Nos guste o no, la sociedad moderna en la que estamos, el siglo XXI, está fuertemente condicionada por la tecnología y los sucesivos siglos lo estarán más. Estamos trabajando con unas tecnologías que son incipientes. La gente puede pensar que estamos en un punto de llegada, pero realmente estamos en un punto de salida: la inteligencia artificial, las comunicaciones avanzadas, la computación en la nube, la computación cuántica... Son tecnologías con mucho desarrollo por delante y que generan cada vez más dependencia. Una empresa ya no puede funcionar sin tecnología. Como ingenieros de telecomunicación estamos preocupados por lo ocurrido. Sin suministro eléctrico y sin servicios de telecomunicaciones, no puede funcionar una empresa. Cuando hay una situación de esta naturaleza, nos damos cuenta que tenemos que tener los mecanismos para solventar los problemas en las infraestructuras críticas y de que la tecnología es fundamental para las empresas y su competitividad.

-¿Qué lecciones deben aprender las empresas y qué medidas les aconsejaría que adoptaran?

-Que necesitan las tecnologías digitales para ser competitivas y que, si no invierten en ella, acabarán cerrando. Si una empresa de otra comunidad o de otro país la tecnología masivamente, será mucho más competitiva, mucho más barata en costes de producción. El apagón muestra que dependemos de la tecnología tan poderosamente que debemos tener los mecanismos de resiliencia necesarios para prevenir problemas y restablecer los sistemas productivos con rapidez y seguridad. Está perfectamente estudiado qué pasos tienes que dar ante estas situaciones, como puede ser un gran desastre natural:, un terremoto, una inundación masiva o incluso una llamarada solar que pudiera dejar comunicaciones inutilizadas. Es fundamental invertir para dotarse de tecnología que permita, de manera alternativa, dar un servicio. En los hospitales, se demostró la importancia de los grupos electrógenos; y las baterías de las estaciones base de las operadoras telefónicas permitieron mantener determinados servicios durante varias horas. La electricidad es el soporte que permite que la tecnología de telecomunicaciones funcione. Es necesario trabajar con proveedores que den niveles de calidad de servicio que te permitan estar tranquilo y mantener tus comunicaciones y tu información perfectamente disponibles, con segundos centros de respaldo y copias de seguridad.

Ciberseguridad «Hay miles de intentos de 'hackeo' a diario. Hay que tener buenos mecanismos de protección»

-¿En qué situación está la Región de Murcia en cuanto a este tipo de infraestructuras y servicios?

-Los centros de proceso de datos se clasifican en función de las características que ofrecen al cliente. En el campus de Espinardo hay uno de máximo nivel, el TIER IV: el de la empresa KIO, donde residen los servidores que usa la Comunidad Autónoma. Luego hay otros centros de proceso de datos en un segundo nivel, que también es perfectamente válido. Incluso hay centros que ahora se están montando a nivel de compañías regionales. Titán es un centro de proceso de datos privado, que se ha montado en el polígono de Cabezo Cortao (Murcia) y que está cogiendo informática de empresas regionales. Respecto a las administraciones públicas, la Comunidad tiene la Dirección General de Transformación Digital, que está haciendo una labor muy importante de catalizador entre empresas, ciudadanos e instituciones. También invierte en ciberseguridad, una preocupación muchísimo mayor que la electricidad. Yo entiendo que el apagón ha sido una cosa excepcional, que no sé si llegaremos a ver dentro de muchos años. Ojalá no me equivoque.

-¿Cuál es el panorama en cuanto a la ciberseguridad?

-Los intentos de 'hackeo' se producen todos los días por miles. Las intenciones del pirata informático pueden ser de tipo económico, político, de daño al prestigio de una empresa o institución. Y hay ataques que tienen detrás a Estados. Lo que se puede hacer se hace, y se hace masivamente. Hay que dotarse de buenos mecanismos de protección informática y de telecomunicaciones.

-¿Qué déficits y oportunidades ve en la Región de Murcia para el desarrollo de su sector?

-Comunidades como Aragón han optado una política de atraer centros de procesamiento de datos en la nube para grandes compañías, como Microsoft. Eso genera muchos puestos de trabajo y es una inversión tecnológica brutal. Pero necesita energía barata y agua. En la Región tenemos Escombreras, pero no disponemos de la capacidad energética de Aragón, y tenemos un problema con la garantía de suministro de agua para refrigerar esos centros. Tenemos que ser imaginativos y generar otro tipo de inversiones. Se está haciendo mucho esfuerzo en la industria del software. Se pueden desarrollar proyectos de ingeniería de programas apoyándonos en la capacidad de las tres universidades de la Región, la Politécnica de Cartagena, la UMU y la UCAM, en telecomunicaciones e informática.

Empresas e instituciones «Los ingenieros de telecomunicación podemos apoyar en todos los procesos de digitalización»

AVE y aeropuerto

-¿Y qué problemas y oportunidades observa a nivel general en el territorio regional?

-Somos una comunidad uniprovincial, marcada históricamente por el poco peso político nacional. Y hemos sufrido aislamiento por las condiciones geográficas y el retraso en las inversiones en infraestructuras, como autovías y ferrocarril. Pero tenemos muchas fortalezas: dos grandes ciudades, Murcia y Cartagena, muy próximas; el sector de defensa en plena expansión; la industria exportadora alimentaria; la industria naval, con hitos tecnológicos como el submarino S-80; el sector del transporte; el polo energético de Escombreras; el turismo... Es muy positivo tener el AVE a Madrid desde Murcia, pero hay que mejorar las frecuencias, conectar cuanto antes Cartagena y Lorca a esa red y culminar el Corredor Mediterráneo, para enlazar por alta velocidad con Valencia y Barcelona. Y la oferta de vuelos en el aeropuerto de Corvera debe crecer.

«Sin control humano, la inteligencia artificial nos puede sobrepasar»

-¿Qué destacaría sobre el impacto actual de la inteligencia artificial y qué expectativas tiene respecto a esta tecnología disruptiva?

-La IA es como la guinda de la tarta de la incipiente revolución tecnológica a la que asistimos. Es como otra revolución industrial, va a revolucionar la economía y la sociedad. Tuvimos la revolución de la sociedad de la información, de la gestión del conocimiento, que es en la que estamos ahora mismo, y ahora vamos a dar otro salto. Un salto a la sociedad de la inteligencia artificial, que se está empezando ya a vislumbrar. Todas las empresas que quieran ser competitivas tienen que adoptarla. Y eso significa cambiar de manera radical la manera de funcionar: tener la capacidad de automatizar todos tus procesos y mejorar tu producción. Si no haces eso, va a venir otra empresa que lo va a hacer mucho más barato y mejor que tú.

La Región y el software «Debemos ser imaginativos y generar inversiones, apoyándonos en las tres universidades»

-¿Cómo valora las implicaciones laborales, sociales, éticas...?

-Yo soy optimista respecto a la IA, en el sentido de que nos va a ayudar a un desarrollo brutal a nivel económico, industrial, etcétera. Además, es imprescindible, no se puede soslayar. Tenemos que montar los mecanismos necesarios a nivel ético y de seguridad, para mantener el control de la inteligencia artificial siempre en los humanos. Eso hay muchas maneras de poder hacerlo, los propios gobiernos se tienen que poner de acuerdo y se ha hecho una ley a nivel europeo para poder controlar el tema de la seguridad. Soy optimista porque es obligatorio hacerlo; si no, la IA nos podría sobrepasar. El ser humano lo va a tener que resolver sí o sí.

-¿Se está formando al suficiente número de profesionales en inteligencia artificial?

-Las universidades tienen grados y másteres en IA y los colegios profesionales trabajamos en apoyar la formación y la reconversión de los profesionales.