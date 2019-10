Salud sigue derivando a unidades de adultos a niños de entre 11 y 14 años Dos sanitarios, junto a uno de los equipos del servicio de Radiología del Infantil. / G. Carrión / AGM La Consejería anunció en 2015 la ampliación de la edad pediátrica en los hospitales, pero la medida aún no se ha completado JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 6 octubre 2019, 08:24

María acudió con su hijo al servicio de Urgencias del Infantil de La Arrixaca a finales de septiembre. El niño, de 11 años, sufría un intenso dolor en el abdomen. Allí le hicieron una ecografía, que confirmó las sospechas de apendicitis. Pero, para sorpresa de la madre, después de las pruebas fue derivado al Morales Meseguer para ser intervenido, en lugar de quedar ingresado en el Infantil.

«Cuando llegamos, los médicos del Morales se quedaron sorprendidos», relata. En el hospital no hay Cirugía Pediátrica -ni ninguna otra unidad pediátrica-, así que al niño lo intervino el servicio de Cirugía General, con anestesistas y cirujanos de adultos. Después, ingresó en una habitación que tuvo que compartir durante día y medio con un hombre «de unos 60 años». No era la primera vez que a esta madre le pasaba algo así. «A mi hija también la atendieron en el Morales en lugar de en el Infantil con 12 años, por una amigdalitis», explica. «No entiendo que niños tan pequeños ingresen en un hospital en el que no hay pediatras, en lugar de en La Arrixaca», se lamenta.

Atendiendo a los sucesivos compromisos del Gobierno regional desde 2015, María y sus hijos no deberían haber pasado por esta situación. Hace ya cuatro años que la entonces consejera de Sanidad, Encarna Guillén, anunció que la edad pediátrica hospitalaria se elevaría en la Región de los 11 a los 14 años, para equiparar la Atención Especializada con Atención Primaria. La puesta en marcha del nuevo Infantil de La Arrixaca debía hacer posible esta medida, largamente esperada. Pero cuando en 2017, y tras innumerables retrasos, abrieron sus puertas las plantas de hospitalización, la ampliación de la edad pediátrica siguió sin completarse.

«Con 11 años, a mi hijo lo mandaron al Morales por una apendicitis. Compartió habitación con un hombre de 60»

Hasta los 18 en Oncología

La Consejería explicó que el proceso debía ser gradual y, en efecto, poco a poco se han ido dando pasos importantes desde entonces. En Oncología, la edad pediátrica se ha ampliado hasta los 18 años, y en Psiquiatría hasta los 16. Además, todos los niños de entre 11 y 14 años del área I-Murcia Oeste ingresan ya en el Infantil y no en el General, destaca el director gerente de La Arrixaca, Ángel Baeza. Lo mismo ocurre, explica, en el Santa Lucía con los pacientes del área de Cartagena.

La Región continúa a la cola en este aspecto, muy lejos de comunidades como Madrid, donde ya se llega a los 16

Sin embargo, los niños de estas edades que viven en el resto de áreas de salud de la Región siguen sin tener asegurado su ingreso en Cirugía Pediátrica, centralizada en La Arrixaca y el Santa Lucía. «Si llega un niño a Urgencias del Infantil de La Arrixaca de otra área se le atiende, y si dicha urgencia es vital se le opera y se le ingresa», explica Baeza. Pero si se considera que no está en riesgo su vida, el protocolo sigue fijando la derivación a su área de referencia, incluso aunque se trate de hospitales que, como el Morales Meseguer o el Reina Sofía, carecen de atención pediátrica. La derivación del hijo de María al Morales se ajustó a este protocolo, resume el director gerente de La Arrixaca.

Sebastián Ibáñez, neuropediatra y vicepresidente de la Sociedad Pediátrica del Sureste, cree que este caso supone una excepción, y destaca que las unidades del Infantil de La Arrixaca están asumiendo la atención a los niños de hasta 14 años pese a que supone una mayor carga de trabajo. «Hay una sobrecarga del 10% de pacientes sin que en muchos casos aumenten las plantillas», expone.

Consultas externas

Esta situación ha generado protestas internas. La apertura del Infantil de La Arrixaca, en 2017, se realizó sin adecuar las plantillas a la nueva dotación de camas de hospitalización y 'boxes' de Urgencias, según han denunciado repetidamente organizaciones como el Sindicato Médico. Por ejemplo, el número de camas de Observación se duplicó, pero no así la capacidad real del servicio por falta de personal. En consultas externas de especialidades como Otorrino, la ampliación de la edad pediátrica a los 14 años sigue sin llegar. Sí ha habido un incremento de la dotación en Urgencias, aunque el servicio sigue sufriendo una alta presión asistencial, al cubrir toda el área metropolitana de Murcia.

Estos déficits mantienen a la Región lejos de comunidades como Madrid, donde la edad pediátrica se ha ampliado no ya a los 14 sino a los 16, de forma que en muchas especialidades los pacientes pueden continuar hasta esa edad con su médico pediatra. El reto marcado por el Ministerio de Sanidad es más ambicioso todavía, y pasa por llegar a los 18 años, siguiendo la estela de otros países europeos. Murcia está todavía muy lejos de alcanzar ese objetivo. Primero, Salud deberá hacer realidad sus compromisos pendientes desde 2015.