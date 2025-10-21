Salud rechaza enviar al Ministerio los datos de los cribados del cáncer en la Región de Murcia La Consejería habla de «maniobras políticas para fiscalizar a las comunidades» y reclama que se desarrollen sistemas «óptimos de información» que permitan medir la calidad asistencial

Javier Pérez Parra Martes, 21 de octubre 2025, 12:14

Como el resto de comunidades gobernadas por el PP, tampoco la Región de Murcia enviará al Ministerio de Sanidad los datos de los programas de prevención del cáncer, reclamados por el departamento que dirige Mónica García tras los graves fallos detectados en Andalucía. En un comunicado, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, calificó este martes la solicitud del Ministerio de «maniobras políticas para fiscalizar a las comunidades».

Para Pedreño, el requerimiento de Sanidad es «improcedente, al no estar estabilizado el modelo de información de cribados a nivel nacional ni garantizada su homogeneidad». En este sentido, reclamó al Gobierno central que »desarrolle sistemas de información e indicadores de calidad asistencial en torno a los cribados poblaciones de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, más allá de los meros datos de cobertura y participación».

«Resulta llamativo que el Ministerio, sin haber completado su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios, pretenda ahora que las comunidades adelanten el suyo, con fines más políticos que técnicos», aseguró el consejero, en referencia a la petición de información de la Secretaría de Estado de Sanidad sobre los cribados poblacionales de cáncer. Según Pedreño, «no existe ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas», aparte del documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial. En una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, el consejero reclama que «deje de un lado las maniobras políticas y de intentar fiscalizar a las comunidades como un 'auditor partidista', porque el Ministerio carece de las herramientas para valorar los datos de cribados».

No obstante, Pedreño defendió este martes que los programas de cribado poblacional «están muy consolidados y su evaluación es conocida por el Ministerio». «En lugar de afrontar cuestiones urgentes», como «la grave falta de médicos», «el Ministerio opta ahora por fiscalizar y utilizar de forma maliciosa el trabajo que realizan las comunidades en materia de cribados, sin aportar valor añadido alguno y generando inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas que ven en esta maniobra un riesgo innecesario para la credibilidad» de estos programas.

Los focos están puestos en los cribados de cáncer de mama desde que la Junta de Andalucía reconoció que cerca de 2.000 mujeres de esta comunidad no habían sido convenientemente informadas de los resultados de sus mamografías, que requerían de algún tipo de seguimiento. En la Región de Murcia, las críticas se han producido por el retraso en la ampliación del programa de mamografías a las mujeres de entre 45 y 47 años, y de entre 70 y 74. El PSOE también denunció que más de 1.200 de las cerca de 1.500 mujeres derivadas para una mamografía en el sistema sanitario regional permanecen sin cita asignada, según datos a 30 de junio. No obstante, no se trata del programa preventivo de mamografías, sino de pruebas solicitadas dentro del sistema cuando algún facultativo indica la necesidad de realizarlas.