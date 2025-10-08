La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una mujer se somete a una mamografía. I. Marsilla

Salud retrasa la anunciada ampliación del cribado de cáncer de mama en la Región de Murcia

El programa de prevención no cubrirá a todas las mujeres de entre 45 y 74 años al menos hasta 2027

Javier Pérez Parra

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:30

En octubre de 2022, el Gobierno autonómico anunció que la Región de Murcia sería «la primera comunidad en ampliar el cribado de cáncer de mama ... a las mujeres de entre 45 y 74 años». En aquel momento, el programa preventivo de mamografías se circunscribía a la horquilla de los 50 a los 69 años. En 2023 y 2024 se fueron incorporando, de forma progresiva, las mujeres de 70 años, así como las de 47 a 49. Pero en 2025 el programa no se ha seguido ampliando, pese a que el objetivo inicial era completar toda la franja anunciada a lo largo de este año.

