Salud hace un llamamiento a los sanitarios para que se vacunen de la gripe: «Se trata de protegerles a ellos y a las personas vulnerables»

A sus 77 años, Pepita Bastida no falta ningún otoño a su cita con la vacuna de la gripe. «Lo tengo muy claro, soy diabética y tengo que protegerme», explicaba este martes mientras esperaba a recibir el pinchazo en el centro de salud de Zarandona. No aguardaba sola. Al primer día de vacunación frente a la gripe se presentó casi al completo un grupo de pacientes de Zarandona que se reúne cuatro días a la semana para caminar una hora. Se trata de evitar el sedentarismo y también de potenciar las relaciones sociales. Prevención en estado puro, como también lo son las vacunas. Pepita y sus compañeras de paseo parecen tenerlo mucho más claro que muchos sanitarios que ignoran los llamamientos a vacunarse.

La temporada pasada, apenas el 33% de los profesionales se protegieron frente a la gripe. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, lamentó que la cobertura «bajó mucho» con respecto a años anteriores. Aunque tampoco anteriormente se alcanzaban unos mínimos objetivos. En el invierno de 2022-2023 solo se vacunó el 42% de la plantilla. Pedreño lanzó este martes un llamamiento a médicos, enfermeros, técnicos auxiliares de Enfermería y el resto del personal: «La vacunación del personal sanitario y sociosanitario es muy importante. Están mucho más expuestos por su entorno laboral, y se trata también de proteger a los más vulnerables».

En la temporada 2023-2024, la cobertura apenas alcanzó el 24% entre los trabajadores del 061, el 31% en el Lorenzo Guirao de Cieza o el 33% en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Solo en el Virgen del Castillo de Yecla y en los servicios centrales se superó el 40%.

En todo caso, el reto es incrementar en general todas las coberturas. Tampoco entre los mayores de 60 años se han cubierto objetivos en los últimos años. La temporada pasada solo se protegió la mitad de esta población, aunque el porcentaje se situó por encima del 65% entre las franjas de mayor edad.

Las coberturas son todavía más bajas en covid. El año pasado no se superó el 30% de vacunados frente a este virus entre los mayores de 60. Esta temporada, las indicaciones han cambiado. La vacuna del covid está indicada para los mayores de 70, enfermos crónicos y mujeres embarazadas. Para el personal sanitario, solo se indica en los casos en que el profesional pertenezca a algún grupo vulnerable, por alguna patología crónica.

Salud hace un llamamiento especialmente a las mujeres embarazadas, a quienes se recomienda la vacuna de la gripe y la de la covid. La Consejería ha dispuesto 400.000 dosis de vacuna de la gripe para esta temporada. A partir de diciembre, la campaña se abrirá a población general en función de las vacunas disponibles.