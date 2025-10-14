La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una enfermera administra la vacuna a un paciente, en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

Salud hace un llamamiento a los sanitarios para que se vacunen de la gripe: «Se trata de protegerles a ellos y a las personas vulnerables»

El consejero lamenta que la cobertura «bajó mucho» el año pasado, cuando apenas se protegió uno de cada tres profesionales. La campaña de vacunación se inicia este martes también para los mayores de 60 años y enfermos crónicos

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Martes, 14 de octubre 2025, 11:39

Comenta

A sus 77 años, Pepita Bastida no falta ningún otoño a su cita con la vacuna de la gripe. «Lo tengo muy claro, soy diabética y tengo que protegerme», explicaba este martes mientras esperaba a recibir el pinchazo en el centro de salud de Zarandona. No aguardaba sola. Al primer día de vacunación frente a la gripe se presentó casi al completo un grupo de pacientes de Zarandona que se reúne cuatro días a la semana para caminar una hora. Se trata de evitar el sedentarismo y también de potenciar las relaciones sociales. Prevención en estado puro, como también lo son las vacunas. Pepita y sus compañeras de paseo parecen tenerlo mucho más claro que muchos sanitarios que ignoran los llamamientos a vacunarse.

La temporada pasada, apenas el 33% de los profesionales se protegieron frente a la gripe. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, lamentó que la cobertura «bajó mucho» con respecto a años anteriores. Aunque tampoco anteriormente se alcanzaban unos mínimos objetivos. En el invierno de 2022-2023 solo se vacunó el 42% de la plantilla. Pedreño lanzó este martes un llamamiento a médicos, enfermeros, técnicos auxiliares de Enfermería y el resto del personal: «La vacunación del personal sanitario y sociosanitario es muy importante. Están mucho más expuestos por su entorno laboral, y se trata también de proteger a los más vulnerables».

En la temporada 2023-2024, la cobertura apenas alcanzó el 24% entre los trabajadores del 061, el 31% en el Lorenzo Guirao de Cieza o el 33% en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Solo en el Virgen del Castillo de Yecla y en los servicios centrales se superó el 40%.

En todo caso, el reto es incrementar en general todas las coberturas. Tampoco entre los mayores de 60 años se han cubierto objetivos en los últimos años. La temporada pasada solo se protegió la mitad de esta población, aunque el porcentaje se situó por encima del 65% entre las franjas de mayor edad.

Las coberturas son todavía más bajas en covid. El año pasado no se superó el 30% de vacunados frente a este virus entre los mayores de 60. Esta temporada, las indicaciones han cambiado. La vacuna del covid está indicada para los mayores de 70, enfermos crónicos y mujeres embarazadas. Para el personal sanitario, solo se indica en los casos en que el profesional pertenezca a algún grupo vulnerable, por alguna patología crónica.

Salud hace un llamamiento especialmente a las mujeres embarazadas, a quienes se recomienda la vacuna de la gripe y la de la covid. La Consejería ha dispuesto 400.000 dosis de vacuna de la gripe para esta temporada. A partir de diciembre, la campaña se abrirá a población general en función de las vacunas disponibles.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  3. 3 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  4. 4 Vecinos de La Flota denuncian que las ratas campan por los jardines de este barrio de Murcia
  5. 5 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 13 al 17 de octubre en la Región de Murcia
  6. 6 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  7. 7 La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia
  8. 8

    Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios
  9. 9 El Ministerio cambiará los nombres de varias autovías que rodean Murcia
  10. 10 Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Salud hace un llamamiento a los sanitarios para que se vacunen de la gripe: «Se trata de protegerles a ellos y a las personas vulnerables»

Salud hace un llamamiento a los sanitarios para que se vacunen de la gripe: «Se trata de protegerles a ellos y a las personas vulnerables»