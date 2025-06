Salud destina 175.000 euros al plan de ampliación de La Arrixaca seis años después de anunciarlo

El Palacio de San Esteban acogió en marzo de 2019, a poco más de un mes de las elecciones generales y a dos y medio ... de las autonómicas, la presentación de un ambicioso plan de ampliación de La Arrixaca que iba a estar dotado con 100 millones de euros. Se pretendía así dar respuesta a la imperiosa necesidad del hospital de ampliar sus quirófanos, la UCI y el área de Oncología, entre otros servicios. Con la irrupción de la pandemia, la iniciativa quedó congelada. En junio de 2023, Salud la sacó del cajón y licitó la redacción del plan director, por 145.000 euros. Pero el concurso quedó desierto. Tan solo se presentó una empresa que no cumplió con los estándares mínimos de calidad en su propuesta, a juicio de la mesa de contratación.

Ahora, Salud volverá a intentarlo, o al menos así se recoge en los presupuestos de la Comunidad para 2025, que contemplan una partida de 175.540 euros para el plan director y funcional. El proyecto presenta una elevada complejidad técnica: se trata de construir dos nuevos edificios y reubicar multitud de servicios. De ahí que el importe de la licitación de 2023 no convenciese a las empresas especializadas.

La redacción y actualización del plan debe ser el primer paso de un largo camino hacia la gran ampliación anunciada en 2019. El pasado mes de mayo, el hospital celebró su 50 aniversario sin un compromiso público por parte del Gobierno regional con el proyecto, más allá de referencias genéricas a la renovación de La Arrixaca. Esto generó un enorme malestar en el centro. Los principales jefes de servicio hicieron llegar a la Gerencia y al SMS su contrariedad por lo que consideraron una oportunidad perdida para retomar el plan. Ahora, el Ejecutivo ha incluido esta primera partida en los presupuestos, aunque el desbloqueo del proyecto deberá materializarse con la licitación de los pliegos.

Centro de especialidades

Salud desempolva la ampliación de La Arrixaca, pero otras inversiones comprometidas hace años siguen aparcadas. Es el caso del centro de alta resolución (CIAR) de la zona norte de Murcia, ligado al Morales Meseguer.

En 2018, el entonces consejero de Salud, Manuel Villegas, anunció la construcción del largamente reclamado centro de especialidades del Morales Meseguer, que debía sustituir a las viejas instalaciones actualmente ubicadas en el barrio del Carmen. El nuevo centro sería de alta resolución, esto es, destinado a atender de forma ágil y completa a los pacientes, sin visitas innecesarias y liberando de carga asistencial al hospital de referencia. Además, en el nuevo edificio se ubicarían los búnkeres para dotar de Oncología radioterápica al Morales Meseguer, otra de las reivindicaciones históricas de profesionales y pacientes del área. A día de hoy, los enfermos que requieren radioterapia son derivados a La Arrixaca, Santa Lucía o al concierto.

El proyecto, sin embargo, se ha ido retrasando por múltiples cuestiones. El nuevo mapa de zonas inundables realizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se cruzó en el camino, al dificultar la construcción en la parcela elegida, en la zona norte. Pero a esto se han sumado la pandemia y los problemas financieros del Servicio Murciano de Salud (SMS).

En 2018, el exconsejero Villegas anunció otro Centro de Alta Resolución en Águilas que sí está a punto de ver la luz. Los presupuestos de 2025 contemplan 2,5 millones para terminar las obras y otro millón para el equipamiento necesario. En total se han destinado más de 15 millones a este proyecto.

Santiago y Zaraiche

El centro de salud de Santiago y Zaraiche, anunciado hace dos décadas, vuelve a aparecer en los presupuestos, esta vez con una partida de 5.000 euros. Como el CIAR del Morales Meseguer, esta infraestructura también se vio retrasada por los mapas de zonas inundables, además de por múltiples cambios en el diseño. Salud ha reducido la inversión inicialmente prevista y ha renunciado a incorporar también un centro de salud mental.

La construcción de otros centros de salud y consultorios sí han avanzado a mayor ritmo, fruto de la puesta en marcha de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria (EMAP). El consejero de Salud, Juan José Pedreño, inauguró ayer el nuevo centro de salud de Archena. Los presupuestos de 2025 incluyen 1,2 millones para el centro de salud de Santa Ana, en Cartagena, y 1,9 para el de San Diego, en Lorca. También se incluye un nuevo servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Beniaján, con una inversión inicial en 2025 de 50.000 euros.

Las cuentas incorporan también una partida de un millón de euros para inversiones en la red de salud mental, así como 1,4 millones para la reforma de la planta de Psiquiatría y Enfermedades Infecciosas del Morales Meseguer.

El PSOE habla de «colapso» y el PP defiende la inversión

El secretario de Sanidad del PSRM-PSOE, José Ángel Ponce, denunció ayer que «la sanidad pública en la Región está completamente colapsada, y López Miras lo único que hace es agravar el problema». Los socialistas rechazan el «cierre de consultorios y plantas» este verano y advierten de la situación en Urgencias de La Arrixaca, el Rafael Méndez o el Santa Lucía. Los Presupuestos de 2025 «mantienen el déficit estructural del Servicio Murciano de Salud», señaló Ponce. Frente a las críticas, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz Jódar acusó a los socialistas de «inventarse un caos», y defendió la inversión en sanidad del Gobierno regional «a pesar de la infrafinanciación de Pedro Sánchez».

Impulso a la digitalización

El capítulo de inversiones en sanidad crece un 42% en los presupuestos de 2025, con 11 millones más de los que se destinaron a estas partidas en 2024. Es un aumento que obedece a la llegada de fondos europeos FEDER y NextGeneration vehiculados por el Ministerio de Sanidad y destinados a la digitalización, el desarrollo de la medicina Genómica y la puesta en marcha de programas de mejora de la atención a personas con enfermedades raras.

Uno de estos proyectos, dotado con 1,3 millones, permitirá la creación de un 'data lake', una gran plataforma de datos que integrará las múltiples fuentes de información que hay en el sistema sanitario. Todo esto en el marco del Espacio Nacional de Datos Sanitarios (ENDS). Esta ingente cantidad de información podrá ser utilizada tanto para la clínica como para la investigación, con la vista puesta en la medicina de precisión.

Asimismo, se destinarán 2 millones de euros a la mejora de la atención a pacientes con enfermedades raras. Una de las acciones más destacadas es el desarrollo de sistemas de información interoperables con otras comunidades autónomas para crear la conocida como Red Únicas. De esta forma, los pacientes con enfermedades raras tendrán las mismas oportunidades de acceso a diagnósticos y tratamientos, independientemente de su lugar de residencia. La genetista murciana Encarna Guillén es la directora estratégica de esta red, que se coordina desde el Sant Joan de Déu de Barcelona.

Para la implantación de la cartera de Genómica en el Servicio Murciano de Salud habrá 2,1 millones de euros. El objetivo es mejorar la infraestructura tecnológica y poner en marcha servicios genómicos avanzados, que permitan la integración de datos genéticos con información clínica y su exploración con ayuda de herramientas de inteligencia artificial.

Los presupuestos incluyen también 6,6 millones para un plan de atención digital personalizada. Una de las iniciativas dentro de este ámbito es la integración en una plataforma de distintos proyectos de telemonitorización de pacientes. Por ejemplo, enfermos con insuficiencia cardíaca.

Sin margen para el refuerzo de personal en Primaria

La partida de personal del Servicio Murciano de Salud se incrementará en solo 23 millones en 2025 (un 1,3%), hasta situarse en 1.744 millones. El aumento no deja margen para el refuerzo de personal, porque hay que tener en cuenta las subidas salariales del ejercicio. De hecho, lo que prevé el presupuesto es una reducción de la plantilla en 698 profesionales con respecto a 2024.

Salud niega que vaya a haber recortes de personal, y explica que las previsiones de 2024 para la puesta en marcha de la jornada de 35 horas no se cumplieron en su totalidad. Es decir, se contrató a menos profesionales de los consignados inicialmente en el presupuesto. De acuerdo a esta explicación, estos 698 profesionales que ya no aparecen en las cuentas de 2025 no se llegaron a contratar en 2024.

En todo caso, lo ajustado del presupuesto en Personal compromete el desarrollo de las estrategias de mejora de Atención Primaria y de Salud Mental, que contemplan la creación de 137 nuevas plazas en este 2025. A estas plazas hay que sumar más de un centenar correspondientes a 2024 que siguen pendientes. Salud siempre ha defendido que estas previsiones son solo un cronograma y que todas las plazas serán una realidad a finales de 2026, cuando habrá que hacer balance de las estrategias.

Déficit estructural

El presupuesto global en Sanidad será en 2025 de 2.585 millones, según se recoge en el proyecto de ley que esta semana empieza a debatirse en la Asamblea Regional. Es una cifra que seguirá siendo insuficiente para afrontar los costes del sistema. En 2023 (último dato publicado), el gasto real alcanzó los 3.325 millones. El presupuesto del Servicio Murciano de Salud sube un 3,3% con respecto al año pasado.