Trabajadores agrícolas en el Campo de Cartagena, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo

Un estudio técnico de la AIReF estima un impacto de incremento del 8,1% en la Comunidad, solo por detrás de Canarias, impulsado también por la incidencia en los servicios

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tras los incrementos experimentados en los últimos años, sitúa a la Región de Murcia a ... la cabeza en España en cuanto a la intensidad de su revalorización, solo por detrás de Canarias. Un reciente estudio técnico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre su incidencia revela que el grado de repunte con la reforma de 2023 alcanza el 8,1% en la Comunidad, mientras que en el archipiélago se registra un 9,6%.

