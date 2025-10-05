La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mariana Sánchez Moratón, junto a unas terrazas en la zona de la Universidad. ANDRÉS MOLINA /AGM

Una joven murciana que trabaja de camarera desde los 16 años: «He visto de forma directa cómo han mejorado los sueldos en la hostelería»

Mariana Sánchez resalta las carencias de personal existentes

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 5 de octubre 2025, 14:00

Mariana Sánchez Moratón, 34 años, lleva desde los 16 trabajando en el sector de la hostelería. Así que «he visto de manera directa cómo ... han mejorado los sueldos en los últimos años, sobre todo con la subida del salario mínimo (SMI)». aunque sin olvidar tampoco el convenio del sector en la Región de Murcia que se firmó en 2023 tras más de una década de bloqueo y que, precisamente, concluye su vigencia en este 2025.

