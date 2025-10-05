Una joven murciana que trabaja de camarera desde los 16 años: «He visto de forma directa cómo han mejorado los sueldos en la hostelería»

Mariana Sánchez Moratón, 34 años, lleva desde los 16 trabajando en el sector de la hostelería. Así que «he visto de manera directa cómo ... han mejorado los sueldos en los últimos años, sobre todo con la subida del salario mínimo (SMI)». aunque sin olvidar tampoco el convenio del sector en la Región de Murcia que se firmó en 2023 tras más de una década de bloqueo y que, precisamente, concluye su vigencia en este 2025.

Más aún, al echar la mirada atrás y comparar la actual situación con la de sus comienzos aprecia con claridad la evolución acontecida. «Porque cuando empecé yo, cobraba la hora solo a 5 o 6 euros, mientras que actualmente está alrededor de 10 o 12 euros», destaca.

«En mi caso me considero bien pagada. Estoy en buenas condiciones. Además, en el sector en general hay necesidades de personal, pero claro no todo el mundo está dispuesto a entrar. Esta es una actividad muy sacrificada, se trabajan muchas horas». Otra cuestión distinta es que «no en todos los sitios se igual, porque conozco casos donde no les cotizan todo. Y es que depende mucho del sitio en el que estés», advierte esta joven murciana que vive independiente desde hace casi una década.

«De hecho, yo he vivido también esas situaciones en el pasado, de trabajar por las tardes toda la semana sin estar dada de alta», reconoce. De ahí la importancia que Mariana le da a la consecución de conquistas sociales como la mejora salarial.

Eso sí, su desempeño ahora en el sector se focaliza más a los fines de semana, donde es contratada en salones de celebraciones para eventos, ya que durante el último año ha empezado a dirigir sus pasos profesionales en otra actividad diferente, exactamente en un despacho de abogados. «Pero, de esta manera, me puedo sacar un dinero extra y sigo con mis compañeros con los que trabajo desde hace años, donde tenemos un ambiente muy bueno», añade.