El aeropuerto de la Región de Murcia, en una imagen de archivo. Guillermo Carrión / AGM

Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia

La mayor parte del dinero volverá después a las arcas autonómicas como principal acreedor; la constructora considera la sentencia un «aliento moral»

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Martes, 7 de octubre 2025, 10:28

La Comunidad Autónoma tendrá que abonar a la anterior sociedad concesionaria del aeropuerto de la Región de Murcia, liderada por Sacyr, unos 160 millones de ... euros por las inversiones que llevó a cabo para construir esta infraestructura antes de que le fuera anulado el contrato. La mayor parte de este dinero volverá posteriormente a las arcas autonómicas, ya que estas tuvieron que pagar el aval de 180 millones para que se pudiera finalizar la obra. Para Sacyr, se trata de una victoria «moral» en el proceloso conflicto judicial que mantiene con el Gobierno regional, en los sucesivos mandatos del PP, desde hace más de diez años.

