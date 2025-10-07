Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia

La Comunidad Autónoma tendrá que abonar a la anterior sociedad concesionaria del aeropuerto de la Región de Murcia, liderada por Sacyr, unos 160 millones de ... euros por las inversiones que llevó a cabo para construir esta infraestructura antes de que le fuera anulado el contrato. La mayor parte de este dinero volverá posteriormente a las arcas autonómicas, ya que estas tuvieron que pagar el aval de 180 millones para que se pudiera finalizar la obra. Para Sacyr, se trata de una victoria «moral» en el proceloso conflicto judicial que mantiene con el Gobierno regional, en los sucesivos mandatos del PP, desde hace más de diez años.

El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha estimado la demanda de la anterior concesionaria, en proceso de liquidación, y ha condenado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que abone a Sacyr y sus socios, mediante su ingreso en la cuenta bancaria intervenida de la concursada, la suma de 143.729.837 euros. Esta cantidad devengará el interés legal ordinario desde la fecha de la primera reclamación extrajudicial, en caso de existir; o en su caso desde la fecha de la interposición la demanda hasta la fecha de la presente sentencia; y a partir desde su publicación y hasta su completa satisfacción los intereses. De esta forma, la cantidad final podría ascender a 160 millones de euros, según publica este martes Cinco Días.

La sentencia, con fecha del 29 de septiembre, no tiene efectos suspensivos, aunque la Comunidad Autónoma puede interponer recurso de apelación. Fuentes de Sacyr señalan que esta sentencia supone un «aliento moral» para la constructora en su pugna con la Comunidad Autónoma desde que le fue arrebata en 2013 la concesión para la construcción y explotación del aeropuerto por incumplimiento de contrato, según el Gobierno regional, aunque las desavenencias surgieron antes. La sociedad liderada por Sacyr contaba como socios minoritarios con Cajamurcia, CAM, Grupo Fuertes, Montoro e Hijos y Cementos La Cruz. El aeropuerto está gestionado actualmente por Aena desde 2019 en régimen de concesión.

La sentencia del juzgado de lo Mercantil tendrá alguna repercusión económica para Sacyr, que podría recibir 2 o 3 millones de euros como constructora, pero la mayor parte del dinero volverá a la Comunidad Autónoma, dentro del proceso de liquidación concursal que aún no ha finalizado, y en el que el Gobierno regional reclama a su vez unos 180 millones de euros los «daños y perjuicios» para las arcas públicas, a la vez que reconoció a la concesionaria el derecho a percibir cerca de 144 millones por inversiones en el aeropuerto de Corvera. Por lo tanto, la liquidación arrojó un saldo de 36.383.617,85 euros en favor de la Comunidad. Esta fue la primera estimación que hizo la Consejería de Fomento, que fue anulada el año pasado por el TSJ de la Región de Murcia debido a la caducidad del procedimiento. La Administración regional inició otro procedimiento de reclamación.

Junto a la Comunidad Autónoma, otros acreedores recibirán también la parte que dictamine el administrador concursal. Fuentes de Sacyr señalan que una cosa es concurso y otra la liquidación del contrato, y que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil sigue el «circuito normal», a diferencia del «atajo» que quiere tomar la Comunidad Autónoma exigiendo primero la liquidación.

En la sentencia queda registrado el reconocimiento por parte de la anterior concesionaria de los 143 millones de euros que le corresponden a la Comunidad Autónoma, que tiene que recuperar a cambio del aval que tuvo que pagar para que finalizar la construcción del aeropuerto. Dicha recuperación va implícita en la posesión de las instalaciones del aeropuerto, que pasaron a ser de titularidad de la Comunidad Autónoma.

La Comunidad presentará un recurso de apelación

Tras emitirse la sentencia, el Gobierno regional anunció que presentará un recurso de apelación. Considera que «se trata de un pronunciamiento judicial más dentro de las distintas vías que hay en marcha en relación a la liquidación del aeropuerto» y señaló que «no ha tenido en cuenta el nuevo saldo de liquidación realizado en enero de este año con 61 millones de euros a favor de la Comunidad y que está recurrido por la sociedad concesionaria. Esos 61 millones responden a la diferencia entre inversiones (143 millones) y daños y perjuicios (204 millones)».

El Ejecutivo regional destacó la «exquisita diligencia» de los funcionarios públicos «tumbando en los tribunales la multitud de recursos presentados por la exconcesionaria», y aseguró que seguirá «defendiendo los intereses de la Región de Murcia para que la anterior concesionaria pague las consecuencias de sus incumplimientos que provocaron que la infraestructura no pudiera abrir en 2012 como estaba previsto. Mantenemos plenamente la confianza en que los tribunales darán la razón a la Comunidad».