Rubira exige a Planas que pelee por una PAC con fondos suficientes para la Región La consejera de Agricultura expresa al ministro la preocupación del campo murciano por el documento de la UE

LA VERDAD Murcia Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:15

El Gobierno regional exigió este lunes al Ministerio de Agricultura que defienda una Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 que cuente con un fondo único y suficiente para cubrir las demandas y necesidades del campo español y, especialmente, de la Región de Murcia.

Esta fue la principal reivindicación de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la reunión de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, presididos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

«Existe una gran preocupación entre los agricultores y ganaderos por el documento presentado por la Comisión Europea y que los Estados miembros deben ahora debatir, ya que si no contamos con el presupuesto necesario y adaptado a la inflación, no será posible garantizar cuestiones como el relevo generacional, la modernización de la actividad agraria, la seguridad alimentaria o el mantenimiento de las zonas rurales», explicó la consejera.

«Una voz firme»

«Y es ahí donde el Gobierno de España debe decidir si se pone de una vez por todas del lado del campo o si sigue mirando para otro lado», remarcó Rubira, «porque no podemos olvidar que nuestros agricultores y ganaderos se han sentido abandonados en los últimos años por el Gobierno de España, cuyo papel en las negociaciones europeas ha sido insignificante».

«Necesitamos una voz firme en Bruselas que se oponga a la centralización de las decisiones estratégicas en la Administración del Estado, tal y como se platea en el documento de la Comisión Europea», sentenció.