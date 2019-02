El rock and roll de Abascal Asistentes al Foro del Agua escuchan las intervenciones, con el senador murciano del PSOE Juan Luis Soto en primer plano. / ERNESTO AGUDO «¿Es la bandera de Venezuela?», preguntó el líder de Vox al consejero Del Amor cuando le vio en la solapa un pin con los colores de Murcia, España y Europa DANIEL VIDAL Miércoles, 20 febrero 2019, 03:59

Hay políticos que parecen haber nacido, o al menos haber sido diseñados, para triunfar en algunos escenarios a lo Freddie Mercury en el estadio de Wembley. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, con su acreditación de ministra de la cosa en la hoja de servicios, pasó prácticamente desapercibida para los presentes en la recepción de 'ABC' a pesar de ser una de las más puntuales. Algo parecido le ocurrió a la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, que llegó igual que se fue, sin todos los adláteres que suelen acompañar a cualquier político de renombre (ni siquiera un solo 'enlace' de Ciudadanos Región de Murcia) y haciendo mutis por el foro. Con el presidente de Vox, Santiago Abascal, la música y los vítores subieron de volumen. Bien pertrechado de acompañantes de todos los tamaños, entre ellos el presidente de la formación en la Región, Pascual Salvador, Abascal no tardó mucho en acaparar todos los focos, todos los saludos, todas las miradas y alguna que otra petición propia de la emoción. «Una foto, por favor», pedía a su tocayo el sonriente presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, que abrazaba a Abascal sin pudor mientras otros también se rifaban la instantánea. Pedro Arrojo, representante de Podemos en el foro, contemplaba la escena con una mezcla de tirria y estupefacción.

Cierto pasmo sintió también el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, al saludar al líder de Vox a las puertas de 'ABC': «¿Es la bandera de Venezuela?», le preguntó Abascal a Del Amor, nada más estrechar su mano, en referencia al pin que lucía el consejero en la solapa de su chaqueta, y que une las banderas de Murcia, de España y de Europa. Una insignia que, lejos de querer mostrar la solidaridad de la 'murcianía' con el pueblo venezolano, fue repartida por el Gobierno regional en la feria Fruit Logistica de Berlín para que «el valor añadido de nuestras frutas y verduras» fuera «bajo una misma bandera». Para que el consumidor europeo, cuando se come «esos tomates que están tan buenos», sepa que son «de Murcia». Pero que también sepa «que formamos parte de un todo. Y nuestro todo es España, amparados por la Unión Europea». De eso hablaron Abascal y Del Amor sin perder la sonrisa. «De que todos somos españoles».

Muy animadas charlas también mantuvo con Abascal el presidente de los regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez, encargado de presentar al líder de Vox al jefe de los empresarios de la Región, José María Albarracín. En el intercambio de impresiones, el presidente de la patronal no se percató de la llegada de los principales cabecillas del socialismo murciano: la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, y el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que entraron al foro con la cuarta parte de las alharacas que acompañaron a Abascal. Al líder de Vox también le esperaba dentro su amiguísimo Luis Gestoso, ex director general de Emergencias de la Comunidad y hoy responsable de seguridad en una prestigiosa empresa de Madrid: «¿Pensabas que te iba a dejar solo?», saludaba Gestoso. No, si solo no iba a estar. «¿Abascal? Parece una estrella del rock», se atrevía a definir algún invitado con el visto bueno del propio Gestoso.

Las frases José María Albarracín. Presidente de Croem «Insistimos: hay que mandar agua de donde sobra a donde falta. Me ha gustado lo que dijo Abascal sobre la importancia de mantener el mismo discurso en toda España» Miguel López Abad. Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia «Una política sin cohesión y sin consenso nos va a llevar al fracaso, aunque haya palabras que nos puedan alegrar el oído. Salgo del foro preocupado» Marcos Alarcón. Secretario general de UPA «Todos los partidos apuestan por el acueducto y por eliminar incertidumbres para el sector agrario. También el miembro de Podemos, que ha dicho no estar en contra de los trasvases» Miguel Padilla. Presidente de Coag «Nadie está más interesado en la conservación del medio ambiente que los agricultores. Creemos que la mejor forma de frenar el cambio climático es no dejar que una zona se seque» Miguel Ángel del Amor. Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca «Se ha puesto de manifiesto la necesidad de un Pacto del Agua y de hacer infraestructuras. Los cuarenta años del Trasvase nos tienen que hacer reflexionar» Diego Conesa. Delegado del Gobierno «Me da lástima que en el resto del país no se sepa las cosas buenas que hacemos en la Región con el agua. Y que el PP diga que el PSOE quiere cerrar el Trasvase. Buscamos seguridad» Luis del Rivero. Empresario «El PSOE fue el culpable de la paralización del Trasvase del Ebro. Destaco favorablemente la posición de Santiago Abascal, hablando claramente de cosas de las que nadie habla» Santiago Martínez. Presidente de Fecoam «Espero que, pasadas las elecciones, todos los partidos se pongan a trabajar de una vez por todas y no nos utilicen como arma arrojadiza para conseguir más votos» Lucas Jiménez. Presidente del Scrats «Si alguien hace una gestión sostenible del agua en España es el Levante. Prestigiosos técnicos internacionales como Francisco Cabezas han apostado por nuevos trasvases»

De hecho, la música interpretada ayer por el presidente de Vox fue una de las que mejor sonó a los oídos de muchos regantes y empresarios presentes en el Foro del Agua. «Ha quedado claro quién defiende el Trasvase de manera integral y quién lo defiende de manera excepcional», aseguró Albarracín en el enésimo cigarro de la mañana, criticando a su vez la postura de «la izquierda más radical». Los tres o cuatro y hasta diez aplausos que levantaba de forma espontánea Abascal entre los invitados contrastaban con los murmullos que provocaban las intervenciones de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y de Pedro Arrojo, que en un momento dado pidió al respetable un poco de silencio para dejarle «hablar». Eso sí, con el objetivo de defender la existencia del Acueducto. «Todo el mundo se ha querido cargar el Trasvase, aunque ahora todo el mundo lo apoya. Me alegro de que hayan cambiado las posturas», aseguró el presidente de Fecoam, Santiago Martínez. Aplaudió Martínez que «los de Vox tienen las ideas muy claras», aunque también reconoció que «el PSOE ha solucionado los once meses de cierre del Trasvase con el tema de las desaladoras».

Sin posiciones partidistas

Huyendo de posiciones partidistas, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, dijo que en un día como el de ayer había que «felicitar a toda España por los 40 años que lleva funcionando la magnífica obra que es el Trasvase». El Scrats celebró a través de Jiménez que «ningún partido haya puesto en duda el valor» de esta infraestructura. Tampoco Podemos, que a través de Pedro Arrojo incidió en los problemas que puede acarrear para el campo murciano depender únicamente del acueducto desde criterios puramente técnicos. Arrojo no se hizo ayer precisamente un club de fans, sobre todo entre empresarios como Luis del Rivero. «La política en materia hídrica de Podemos es como la política económica que tiene el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo», en referencia a Venezuela. «A eso nos quieren llevar». También criticó Del Rivero al PSOE, que fue el «responsable de la paralización del Trasvase del Ebro», y que destacó por otro lado «favorablemente» la posición de Abascal, «hablando claramente de que está a favor del Tajo-Segura», hablando «claramente de los trasvases que abastecen a la ciudad de Barcelona y del Trasvase del Ebro a Bilbao. Cosas de las que nadie habla, aunque ahora se está sumando el PP. Aunque Teodoro es de Murcia y comprende bien estos temas», concluyó el empresario murciano.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región (Proexport), Juan Marín, se congratuló de que los representantes de los partidos políticos se mojaran ayer «hasta la cintura, hasta la rodilla o hasta el tobillo» en materia de agua. Marín es de los que creen que «la música de Abascal suena bien», con un discurso «directo». También aplaudió la intervención del secretario general del PP, Teodoro García Egea, «que ha estado a la altura». García, que se presentó al foro con 20 minutos de retraso, fue recibido por muchos menos invitados que Abascal. Solo algunos diputados populares y asesores de diputados... y el propio Abascal, que se acercó a la puerta a saludarle mientras el resto de ponentes seguía esperando en el escenario. «Cristina Narbona ha estado torera», capeó Marín, quien reconoció que «hay que ser positivo por narices» para pedir a los partidos que «sean capaces de llegar a acuerdos para dar una solución a medio y largo plazo» a los problemas de agua del Levante. Ya es un paso, a su modo de ver, «sacar el debate fuera de la Región». Y con presencia de los principales medios de comunicación nacionales, que «siempre ayuda a dar visibilidad al problema de la escasez de agua en el Levante», en opinión de varios de los asistentes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, lamentó la «falta de cohesión» en los discursos «aunque haya palabras que nos alegren los oídos». Eso sí, admitió que salía del foro «más preocupado de lo que he entrado». En la línea de Abad se mostró el delegado del Gobierno, Diego Conesa, quien mostró su «tristeza», su pena, porque «en el resto de España no se sepa las cosas que hacemos en Murcia con el agua en materia de depuración y reutilización, pero también porque el PP diga que el PSOE quiere cerrar el trasvase. Buscamos soluciones para aportar seguridad y certidumbre a largo plazo», señaló.

Una «lluvia fina»

Mucho más optimista se mostró el consejero Del Amor, quien resaltó «la riqueza, económica y medioambiental, que ha generado el Trasvase en estos 40 años. Este aniversario nos tiene que hacer reflexionar sobre ello». También reclamó la necesidad de «un Pacto Nacional del Agua». Un clamor unánime entre los invitados, con más o menos matices por parte de Podemos.

El Foro del Agua concitó ayer a buena parte de la sociedad política y empresarial de la Región de Murcia en la sede de Vocento, en Madrid. Desde la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, a los portavoces de los grupos parlamentarios de PP y PSOE en la Asamblea, Víctor Manuel Martínez y Joaquín López Pagán, respectivamente, pasando por los alcaldes de Yecla y Torre Pacheco, Marcos Ortuño y Antonio León. También acudieron el presidente de Acuamed, Francisco Javier Baratech; el ex secretario de Estado de Medio Ambiente y experto del Grupo Suez, Federico Ramos de Armas; y la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura, con Mario Urrea a la cabeza. Sin olvidarse del mundo académico, personificado en la profesora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia (UMU) Teresa Navarro. Una «lluvia fina» en Madrid, como definió Juan Marín, para que la necesidad imperiosa de solucionar definitivamente el problema de la escasez hídrica del Sureste español acabe calando de una vez por todas.