Invernaderos caídos y almacenes inundados en la zona cero de la dana Las avenidas de agua causan más daños en infraestructuras que en cultivos en la zona de El Mirador, donde también desbordó el Postrasvase

Alberto Sánchez Domingo, 12 de octubre 2025, 10:12 Comenta Compartir

La pedanía de El Mirador, en San Javier, es núcleo importante de la actividad agrícola en el Campo de Cartagena. También San Cayetano, Sucina (Murcia) o Balsicas (Torre Pacheco), localidades todas ellas muy vinculadas al sector primario. La dana 'Alice' dejó en todas ellas el grueso de su descarga de agua entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. La principal consecuencia, la más visible, fue el desbordamiento del canal del Postrasvase a su paso por este territorio, que ya venía cargado de agua desde Alicante. Esto provocó inundaciones en muchas parcelas paralelas al canal.

Tras la tromba de agua y las posteriores riadas, los agricultores de este rincón de la comarca fueron los primeros en ofrecerse voluntarios con sus tractores para atender a varias personas atrapadas en sus viviendas: «Estuvimos toda la noche con nuestros tractores rescatando gente y achicando agua», comenta uno de ellos a este periódico.

El presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Mariano Zapata, revisó a fondo los desperfectos tanto en el campo como en las infraestructuras que dan soporte a la actividad en esta zona.

«Ha hecho bastante daño; los arrastres han dejado mucha porquería en las fincas y el agua se ha llevado tuberías, mangas o goteros que habrá que reponer», explicó Zapata a LA VERDAD.

Las plantaciones de cara a la campaña de invierno no habían comenzando en muchas de las parcelas, pero en otras el terreno ya estaba preparado, y ahora tocará reacondicionarlo. El impacto de la dana ha tenido sus efectos sobre algunos invernaderos cuyas estructuras han terminado cayéndose por las lluvias.

Preocupó también ayer la situación en algunos almacenes de las empresas agrícolas de la zona, donde se generaron inundaciones en el interior.

Las compuertas

Zapata pide a la Confederación Hidrográfica del Segura que pueda devolver a la normalidad lo antes posible el Postrasvase, cuya gestión causó críticas ayer entre los agricultores de la zona, que mostaron su enfado por el cierre de las compuertas del canal a las dos de la mañana.

El presidente de la CHS, Mario Urrea, justificó la decisión de cerrar las compuertas del canal durante algunas horas. Los desbordamientos «son una situación peligrosa para la estabilidad del canal, porque de producirse una rotura podría dar lugar a inundaciones incontroladas, con una afección muy importante a las poblaciones situadas aguas abajo», y por ello el que el personal técnico de la Confederación procuró «aliviar el canal en aquellos puntos en los que se producía una inundación controlada», fundamentalmente en la rambla del Albujón y el río seco en la zona de San Cayetano.

Rambla de Cobatillas

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, visitó junto al presidente de la patronal de exportadores los campos de cultivo afectados por las fuertes lluvias en El Mirador. El desbordamiento de la rambla de Cobatillas anegó esta zona y se produjeron arrastres que terminaron por dañar cultivos hortícolas, apuntaron fuentes de este departamento.

«Pedimos al Gobierno de España que ejecute las actuaciones hidráulica previstas en la Región. La laminación de esta rambla es una de ellas; los daños podrían haber sido menores», aseguró la consejera. Técnicos de la Consejería evaluarán la zona en los próximos días para valorar los daños.