Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia El tráfico presenta importantes atascos en la mañana de este jueves

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:52

La jornada de este jueves cuenta con importantes retenciones en la autovía A-30 a la altura de Murcia y especialmente en el enlace con la A-7, en el conocido como nudo de Espinardo. El atasco se extiende desde el kilómetro 140, a la altura de San Basilio, y hasta el 135, el Campus de Espinardo de la UMU, en sentido Albacete, según informa la Dirección General de Tráfico. De la misma forma las retenciones se extienden entre los mismos kilómetros, pero en sentido Cartagena.

Además, este atasco en la A-30 y en el nudo de Espinardo se extiende hasta la autovía A-7 y también hay retenciones entre los kilómetros 577, a la altura de Javalí Nuevo, hasta el 570 en Murcia, en sentido Cartagena.