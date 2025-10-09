La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un policía de Cartagena en una playa. J. M. Rodríguez/ AGM

Rescatado en su moto de agua en el Mar Menor tras ser acusado de agredir a su pareja

EP

Murcia

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:16

Comenta

La Policía Local de Cartagena colaboró hace unos días en el rescate al conductor de una moto de agua en el Mar Menor. Este, según explicaron fuentes municipales, se encontraba herido a consecuencia de un golpe en la cabeza con una botella de vidrio durante una discusión familiar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 5 de octubre. El teléfono 092 recibió una alerta en relación a una persona herida que se encontraba a bordo de una embarcación a la deriva en aguas de la laguna salada. Inmediatamente, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en la que, bajo la coordinación de un subinspector de Policía Local, participaron los servicios marítimos de Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local de Los Alcázares.

La persona en cuestión, en este caso un varón, había salido al mar a bordo de una moto náutica desde el puerto de Los Nietos tras producirse una discusión con su pareja en el término municipal de Los Alcázares y en la que comunicó que resultó lesionado a consecuencia de un golpe en la cabeza con una botella de vidrio. Según explicaron fuentes municipales, su pareja sentimental presentó denuncia en Guardia Civil por un presunto delito de malos tratos.

Tras un intenso dispositivo de búsqueda, fue localizado por personal de Cruz Roja a unos 300 metros del puerto.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  3. 3 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  4. 4

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»
  5. 5 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  6. 6

    Las bajas laborales por problemas de salud mental se disparan un 79% en cinco años en la Región de Murcia
  7. 7 La edil de Alcantarilla Lara Hernández denuncia una campaña de acoso en redes para forzarla a dimitir
  8. 8

    Cocina tradicional con buena carne en San Pedro del Pinatar
  9. 9

    El científico que ha salvado a miles de niños afectados por una enfermedad rara: «Podemos prevenir incluso el inicio de los síntomas»
  10. 10 Controlan un incendio en una fábrica de calzado de Caravaca de la Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rescatado en su moto de agua en el Mar Menor tras ser acusado de agredir a su pareja

Rescatado en su moto de agua en el Mar Menor tras ser acusado de agredir a su pareja