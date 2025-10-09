Rescatado en su moto de agua en el Mar Menor tras ser acusado de agredir a su pareja

EP Murcia Jueves, 9 de octubre 2025, 23:16

La Policía Local de Cartagena colaboró hace unos días en el rescate al conductor de una moto de agua en el Mar Menor. Este, según explicaron fuentes municipales, se encontraba herido a consecuencia de un golpe en la cabeza con una botella de vidrio durante una discusión familiar.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 5 de octubre. El teléfono 092 recibió una alerta en relación a una persona herida que se encontraba a bordo de una embarcación a la deriva en aguas de la laguna salada. Inmediatamente, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en la que, bajo la coordinación de un subinspector de Policía Local, participaron los servicios marítimos de Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local de Los Alcázares.

La persona en cuestión, en este caso un varón, había salido al mar a bordo de una moto náutica desde el puerto de Los Nietos tras producirse una discusión con su pareja en el término municipal de Los Alcázares y en la que comunicó que resultó lesionado a consecuencia de un golpe en la cabeza con una botella de vidrio. Según explicaron fuentes municipales, su pareja sentimental presentó denuncia en Guardia Civil por un presunto delito de malos tratos.

Tras un intenso dispositivo de búsqueda, fue localizado por personal de Cruz Roja a unos 300 metros del puerto.