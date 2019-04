La Región sirve de ejemplo en la protección del patrimonio histórico Trabajos de restauración de la Cámara Agraria de Lorca, afectada por los terremotos. / P. alonso / AGM El Ministerio habilita una partida de 3,5 millones de euros con destino a los planes de salvaguarda de bienes culturales LA VERDAD MURCIA Sábado, 27 abril 2019, 02:22

La Región es una de las comunidades que destacan por sus planes de protección de los bienes culturales, según destacó ayer el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que citó a Murcia como uno de los territorios «más aplicados» en la materia junto a Asturias y Castilla y León. Así lo afirmó tras celebrarse ayer un consejo extraordinario sobre patrimonio histórico, tras el cual anunció que el Gobierno invertirá 3,5 millones para la aprobación de planes de salvaguarda de bienes culturales en España. No obstante, en cuanto a la comparación por comunidades, destacó que no se puede hacer un 'ranking' porque «las condiciones no son iguales» en todas partes. «Lo que sí hay que igualar son los métodos de trabajo y la voluntad de hacerlo», insistió.

En concreto, el Ministerio de Cultura y Deporte invertirá tres millones de euros durante 2019 y 2020 en la redacción e implantación de planes de protección de estos bienes en instituciones culturales, mientras que el Ministerio de Fomento añadirá una partida proveniente de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a través de las ayudas del 1,5% cultural.

El impacto de Notre Dame

Guirao señaló que, aunque este tema saltó por un asunto «doloroso y estremecedor», como fue el incendio de la catedral de Notre Dame, en nuestro país se debe transmitir «un mensaje de tranquilidad» porque estas cuestiones ya «se venían trabajando desde hace años».En esta línea, precisó que «aunque informativamente» esta cuestión surgió «de manera llamativa» tras del incendio de la icónica catedral parisina, en España cobró importancia a raíz del terremoto de Lorca.

Sin embargo, fue a partir de 2015, cuando se planteó la «necesidad» de establecer planes de salvaguarda para monumentos y grandes instituciones culturales como museos, archivos y bibliotecas. Preguntado acerca del peligro que corren las catedrales que actualmente están en obras, Guirao manifestó que «el riesgo cero es imposible. En los pliegos de contratación -en las obras del Ministerio, y creo que también en las de las comunidades autónomas- se ponen las condiciones para evitar este tipo de problemas», expresó, aunque también recordó que, según las informaciones publicadas esta semana, se ha conocido que los obreros de la catedral parisina fumaron a pesar de la prohibición.