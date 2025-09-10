La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bus lleno de maletas en La Manga este verano. J. M. Rodríguez / AGM

La Región pierde tirón como destino entre los turistas del norte del país

Los viajeros de otras autonomías caen en julio un 25% interanual, y la reducción se acentúa hasta el 36% desde la zona septentrional, según la posición de los móviles

Rubén García Bastida

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:28

El turismo nacional en la Región de Murcia sufrió en julio de este año un importante retroceso, con 95.000 viajeros menos respecto al mismo ... mes del año pasado, según refleja la encuesta experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) hecha pública ayer, que utiliza la posición de los teléfonos móviles para cuantificar el número de personas que cuentan con residencia habitual en una provincia y pernoctan en otra. Esto, en términos relativos, supone un descenso de visitantes de otras regiones del 25,5% frente a los registros del mismo mes de 2024, mientras que la caída se acentúa hasta el 36% cuando se trata de viajeros procedentes de las comunidades del norte de España. Si se agrupan Galicia, Asturias, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y La Rioja, el total de visitantes pasó de 35.162 a 22.514 en solo un año.

