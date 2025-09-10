La Región pierde tirón como destino entre los turistas del norte del país

El turismo nacional en la Región de Murcia sufrió en julio de este año un importante retroceso, con 95.000 viajeros menos respecto al mismo ... mes del año pasado, según refleja la encuesta experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) hecha pública ayer, que utiliza la posición de los teléfonos móviles para cuantificar el número de personas que cuentan con residencia habitual en una provincia y pernoctan en otra. Esto, en términos relativos, supone un descenso de visitantes de otras regiones del 25,5% frente a los registros del mismo mes de 2024, mientras que la caída se acentúa hasta el 36% cuando se trata de viajeros procedentes de las comunidades del norte de España. Si se agrupan Galicia, Asturias, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y La Rioja, el total de visitantes pasó de 35.162 a 22.514 en solo un año.

Esta caída es más marcada que la que reflejan las cifras de viajeros en establecimientos hoteleros de la Comunidad para el mismo mes que publicó el INE a finales de agosto. En total, 164.923 personas de otras comunidades ocuparon alguno de estos alojamientos reglados en julio, lo que supuso 2.215 viajeros menos que hace un año (-1,3%).

La estadística, que el INE realiza de forma experimental a través de los móviles desde 2019, permite contar con datos que contemplan tanto estos movimientos como los que suceden fuera de los circuitos oficiales, ya que, al localizar a los viajeros a través de la conexión de sus dispositivos a las antenas de las tres grandes compañías de telefonía de España, es capaz de monitorizar las pernoctaciones de carácter informal.

Según estos datos, la mayor caída de turistas en términos absolutos se registró desde la Comunidad Valenciana, que es la que aporta más viajeros cada verano a la Región de Murcia, y que aportó en julio casi 33.000 personas menos, lo que se traduce en un descenso del 29,7%, al pasar de 111.172 a 78.200.

El siguiente origen que más cae es Madrid, de donde llegaron 28.608 personas menos que en julio de 2024 (-27,7%). Y a este le sigue Andalucía, aunque con una reducción más leve en términos porcentuales: un 20% menos, hasta un total de 51.632 turistas.

Tras estas regiones, aparecen Cataluña, con 7.527 personas menos; Castilla-La Mancha, con una caída de 4.089; y País Vasco (-2.112 personas). Esta última comunidad es la que encabeza la caída en términos relativos, con un 47,5% menos, y las cinco siguientes posiciones en el ranking en el recorte de turistas también las copan regiones del Norte. Así, hubo un 38,2% menos de viajeros navarros; mientras que los catalanes cayeron un 37,3%; los cántabros, un 33,5%; los riojanos, un 30,6%, y los gallegos, un 20,8%.

A nivel provincial, destaca Gerona, que se desplomó un 68,1%, al pasar de aportar 2.955 turistas a solo 942, y muy cerca aparece Álava, con un descenso del 67,4%.

Reino Unido y Francia son los países que aportan más visitantes, pero Irlanda es el que más crece, con un 31%

Pontevedra, la tercera provincia de origen con mayor recorte de viajeros a la Región, pierde un 42,9%, hasta las 625 personas, y Soria, un 39,3%. Barcelona también destaca: mientras que en julio de 2024 fue el origen de 14.134 visitantes en la Región, este año, en el mismo mes, cayó a 9.302.

El INE también publicó ayer los datos de viajeros del extranjero a través de los móviles, en este caso referentes al mes de junio. Reino Unido volvió a ser el principal país emisor, con 24.683 turistas, un 2,7% menos, seguido de Francia, de donde vinieron 11.748 personas (-2,6%).

Aunque resulta especialmente destacable el incremento experimentado por Irlanda, con 5.508 visitantes frente a los 4.190 de 2024, una subida del 31,5%. También el crecimiento de Alemania, con un 7,7% más, hasta las 9.219 personas y Marruecos, con 5.970, un 7,3% más. Entre los países que perdieron más peso, sobresalen Suecia, que cayó un 13,2% hasta situarse en 4.235 personas, y Países Bajos, con 9.784 personas, un 8,9% menos.

La Consejería pone en duda los resultados

Desde la Consejería de Turismo restan credibilidad a los datos publicados por el INE. Fuentes de este departamento señalaron a LA VERDAD que, al comparar estos datos con otras fuentes oficiales del propio Instituto de Estadística, «se aprecian inconsistencias importantes» en el caso de la Región.

El Instituto de Turismo de la Comunidad (Itrem) pone como ejemplo que «según esta estadística experimental, en julio de 2025 el 54,9% de los turistas se habrían alojado en establecimientos reglados, una cifra muy superior a la que refleja la Encuesta de Turismo de Residentes del propio INE (43,8% en julio de 2024 y 37,3% en 2019)». Además, añade que «mientras que los alojamientos reglados suben un 11,1% en julio de 2025 respecto a 2024, los alojamientos en vivienda propia, alquilada o cedida caerían un 40,2%, un comportamiento poco verosímil y que apunta a limitaciones metodológicas». Por todo ello, el Itrem apuesta por dar «prioridad al análisis de los datos consolidados y anuales, que son los que reflejan de manera más rigurosa y fiel la evolución real del turismo en la Región».